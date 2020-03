Zoom-Objektiv für Kit und mehr: Olympus bringt leichten Allrounder

Solider Allrounder

Der Kamera-Hersteller Olympus startet mit dem 12-45mm F4 Pro mit einem neuen Standard-Zoom-Objektiv in das neue Jahr. Offiziell soll das Produkt für 649 Euro auf den Markt kommen. Allerdings kann man auch hier davon ausgehen, dass der Straßenpreis dann doch unter diesem Listenwert liegen wird. Zumal das Produkt eben auch als Kit-Objektiv gedacht ist und mit entsprechend starken Vergünstigungen in Verbindung mit etwas teureren Kameras ausgeliefert wird.Der erste Eindruck ist überaus positiv, wie die Kollegen von ValueTech TV vermerken konnten, als sie das Objektiv erstmals in die Hand bekamen. Die solide Verarbeitung macht es durchaus auch für den professionellen Nutzer zu einer Option, wenn man beispielsweise unterwegs ist und statt des schweren Equipments mal einen lechten Allrounder dabei haben will.Was die Bildqualität angeht, werden hier seitens der Spezifikationen auch ordentliche Ergebnisse zu erwarten sein, allerdings stehen umfangreichere Tests in der Praxis noch aus. Die aktuelle Vorstellung ist im Grunde der Ersatz zum Messeauftritt, der aufgrund der Corona-Bedingten Absage der CP+ in Japan nicht stattfinden konnte.