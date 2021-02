Olympus M.Zuiko 100-400mm F5-6.3 IS: Schwergewicht mit Telezoom

Von Olympus ist inzwischen das Telezoom-Objektiv M.Zuiko 100-400mm F5-6.3 IS zu haben. Dieses ist zwar nicht in der richtigen Profi-Liga angesiedelt, bei einem Preis von rund 1300 Euro wird das Produkt aber auch für den normalen Hobbynutzer eher überdimensioniert sein. Unsere Kollegen von ValueTech TV haben das System unter die Lupe genommen.Im Test erwies sich das Objektiv erst einmal als echtes Schwergewicht: Immerhin 1,4 Kilogramm schraubt man sich hier an seinen Kamera-Body. In Sachen Bildqualität erledigt das Objektiv im Wesentlichen, was von ihm erwartet wird, ohne besonders hervorzustechen. Erwähnenswert ist allerdings der eingebaute Bildstabilisator, der insbesondere bei Videoaufnahmen hilfreich ist.