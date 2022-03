Nikon Z 24-120mm f/4 S: Das neue Standard-Zoom überrascht positiv

Nikon hat mit dem Z 24-120mm f/4 S ein neues Standard-Objektiv im Angebot, das man demnächst wohl in einigen Kits finden wird. Entsprechend sind die Erwartungen erst einmal nicht überragend. Doch das Objektiv weiß hier im Test durch die Kollegen von ValueTech TV ziemlich stark zu überraschen.Selbst an Kameras mit sehr hochauflösenden Sensoren wird das Objektiv nicht zum Schwachpunkt. Das zeigt, wie gut sich die Ingenieure Nikons hier um die Abstimmung der Optik gekümmert haben. Hinzu kommt, dass auch noch ein ziemlich guter Autofokus integriert wurde. Insofern kann man das Objektiv durchaus auch in der Profiklasse einsetzen.