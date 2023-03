Withings Body Comp: Smarte Körperwaage sammelt viele Daten

Sammelt viele Daten

Bei der Withings Body Comp handelt es sich um eine smarte Waage mit "Klinisch getestet"-Siegel. Die Waage lässt sich über WLAN mit dem Internet verbinden. Die Body Comp kann von Personen mit einem Körpergewicht von 5 bis 200 Kilogramm verwendet werden. Das Display löst mit 128 x 64 Pixeln auf. Mit der Body Comp erhält man den Dienst "Health+", welcher Fitness-Übungen und detailliertere Messungen beinhaltet, ein Jahr kostenfrei. Bis zu acht Personen werden von der Withings Body Comp unterschieden. Für den Betrieb sind ab Werk vier AA-Batterien verbaut. Die Waage ist wahlweise in Schwarz oder Weiß verfügbar.Über die Funktionen der Waage kann man sich in den mitgelieferten Infoheftchen belesen. Die beiliegenden Standfüße müssen nur installiert werden, wenn die Waage auf Teppich-Boden stehen soll. Ist dies nicht der Fall, können die vier Füße wieder in der Verpackung verstaut werden. Falls nötig, befindet sich auf der Unterseite der Waage ein Pairing-Button. Die Withings Body Comp versetzt sich allerdings nach dem Auspacken direkt in den Pairing-Modus. Über den Pairing-Button wird die Waage auch in den Update-Modus versetzt. Über OTA-Updates werden die Funktionen der Waage zukünftig weiter verbessert. Beim ersten Start der Withings Body Comp wird jene eingerichtet. Die App erkennt das neue Gerät automatisch und verbindet sich. Hierfür ist ein Code nötig, der auf der Waage angezeigt wird. Um alle Dienste nutzen zu können, wird eine Verbindung mit dem heimischen WLAN hergestellt. Das Einstellungs-Update dauert circa 1,5 Minuten. Im Anschluss befindet sich die Waage zudem auf dem neuesten Stand. Es folgt ein Kurz-Tutorial, in dem die Waage genauer vorgestellt wird. In der Health Mate-App ( Android iOS ) sind alle bisher gesammelten Daten aufgelistet. Wer bereits andere Withings-Produkte besitzt, reichert die App mit einer Vielzahl an Daten an. Die App unterstützt den User dabei, die verschiedenen Funktionen kennenzulernen.Die Withings Body Comp ist groß genug, als dass auch Menschen mit Schuhgröße 47 sie verwenden können. Das Display ist ausreichend groß dimensioniert, um während des Wiegens abgelesen zu werden. Welche Daten angezeigt werden, lässt sich über die App einstellen. Die Withings-Waage kann das Gewicht erfassen, sowie den Körperfett- und Wasseranteil. Außerdem wird die Muskel- und Knochenmasse analysiert. Auch die Pulswellengeschwindigkeit sowie die Herzfrequenz werden gemessen. Die Withings Body Comp bestimmt das Gefäßalter und den elektrodermalen Aktivitätswert. Jener wird über die Stimulation-Reaktion der Fußsohlen-Schweißdrüsen gemessen. Um diese Funktion zu nutzen, sind fünf Verwendungen nötig. Während jenen kalibriert die Withings Body Comp die Messergebnisse. Mit den im Anschluss gesammelten Daten ist es folglich möglich, den Herzkreislauf und das Nervensystem genauer zu analysieren. Die gesammelten Daten können auch mit Apple Health geteilt werden.Die Withings Body Comp eignet sich nicht nur für Menschen, die einen aktiven Lebensstil pflegen. Die App-getrackte Statistik kann auch Nutzer, die noch wenig Self-Improvement betreiben, helfen, ein besseres Gefühl für das Körpergewicht zu erlangen. Die Withings Body Comp kann mit einem festen Stand punkten. Sie eignet sich für Personen, die ihr Körpergewicht tracken und die Veränderungen in der App kontrollieren möchten. Einmal platziert, kann die smarte Waage mit einem festen Stand punkten. Unser Kollege Timm Mohn verwendet die Withings Body Comp derweil über drei Monate. Die Akkus haben sich gut gehalten, sodass ein Wechsel nicht so schnell nötig ist. Withings gibt die Laufzeit der Waage mit 15 Monaten an. Gesammelte Daten gehen durch den Austausch über Wi-Fi nicht verloren. Die Waage kann 16 Messungen speichern, ohne dass die Daten abgeglichen werden müssen.Die Withings Body Comp sammelt nicht nur Daten, sondern gibt auch zu jedem Wert auch weitergehende Informationen aus. Nutzer sind mit den Messergebnissen folglich nicht allein. Über Health+ kann negativen Gesundheitstrends proaktiv entgegengewirkt werden. Mit Tipps zur Ernährung und Bewegung kann der Versuch unternommen werden, das Gefäßalter zu reduzieren. Die vollumfängliche Begleitung macht aus einer smarten Waage mit App-Anbindung ein Gesundheitszentrum. Nur eins nimmt die Waage einem nicht ab: die Änderung bestehender Gewohnheiten. Mit der Anschaffung der Withings-Waage können aber erste Weichen für eine verbesserte Gesundheitsstrategie gestellt werden, insofern die Tipps von Health Mate befolgt werden. Dazu zählen auch die täglichen Missionen, wie etwa eine Bewegungseinheit von 15 Minuten. Die Withings Body Comp ist aktuell für 209,95 bei Withings direkt verfügbar Health+ ist ein Jahr kostenlos. Im Anschluss werden für den Dienst 9,99 Euro fällig.