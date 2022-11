Synco G2(A2): Gute Mikrofon-Funkstrecke mit viel Zubehör

Wer nicht ganz so viel Geld für eine Mikrofon-Funkstrecke ausgeben will, kann sich das Synco G2(A2) genauer anschauen. Oder aber man vertraut erst einmal auf den Test der Kollegen von ValueTech TV , die das Produkt unter die Lupe genommen haben.Wenn man die Ware auspackt, fällt direkt das durchaus reichliche Zubehör auf. Allerdings muss man hier sagen, dass das mitgelieferte Ansteckmikrofon nicht besonders gut ist und auch die Einstellmöglichkeiten halten sich in Grenzen. Für manche Nutzer sollte das Produkt durchaus ausreichen, allerdings lohnt sich auch die Option, lieber ein wenig mehr Geld für ein besseres System auszugeben.