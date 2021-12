SwitchBot: Cleverer Helfer für das Upgrade normaler Lichtschalter

Großes Ökosystem

Vorteile

Simple Licht-Automatisierung

Praktisch bei niedrigen Lichtschaltern

Kann für alle Arten von Kippschaltern eingesetzt werden

Lange Akkulaufzeit der einzelnen Geräte

Apple Watch-Unterstützung

Einfaches Setup

Kann drücken, ziehen, drücken und halten sowie ziehen und halten

In Schwarz sowie Weiß verfügbar

Alles für die Anbringung im Lieferumfang vorhanden

Neutral

SwitchBot Hub für smarte Dienste notwendig

Kein USB-Netzteil für das Hub im Lieferumfang

Lauter Signalton (lässt sich deaktivieren)

Kippschalter ist gerade so klein genug

Nachteile

Kann zu einer ganz schönen Investition werden

Steuerung über Sprachbefehl benötigt Internet-Verbindung

Bei einigen Dingen im Leben merkt man erst, dass man sie braucht, wenn man sie hat. Dazu gehört auch das Ökosystem rund um den smarten Kippschalter von SwitchBot. Dabei handelt es sich um einen Aufsatz für normale Lichtschalter, um diese automatisch per Bewegungserkennung, App, Fernbedienung oder Sprachbefehl zu bedienen und das Licht ein- oder auszuschalten. Im Grunde kann der SwitchBot Kippschalter eine Möglichkeit darstellen, sich größere Investitionen in ein smartes Deckenlicht zu sparen. Darüberhinaus könnte man den SwitchBot aber auch bspw. an der Kaffeemaschine oder einer Mehrfachsteckdose anbringen.Die Gründe für einen smarten Kippschalter können vielfältig sein. Im Falle unseres Kollegen Timm Mohn und seiner Freundin sind die Lichtschalter in der neuen Wohnung sehr niedrig angebracht. Was zunächst ganz amüsant wirkte, wurde schnell umständlich und unangenehm. Die Installation eines smarten Kippschalter in jedem Raum sorgte ganz schnell für große Erleichterung.Zunächst war nur angedacht, einen smarten Kippschalter von SwitchBot zu installieren. Allerdings war schnell klar, dass man für die Google Assistant- bzw. die Apple Watch-Anbindung auch den Hub benötigt. Ohne Fernbedienung und Hub hätte unser Kollege wahrscheinlich den SwitchBot zurückgeschickt, da man in der Zeit, bis man die App geöffnet und den Lichtschalter betätigt hat, auch zum eigentlichen Lichtschalter gelaufen ist. Für den maximalen Konfort ist es also von Vorteil, sich entweder den smarten Kippschalter und Hub, oder das Dreiergespann aus den beiden genannten Gadgets sowie der Fernbedienung ins Haus zu holen. Zu beachten ist, dass die smarten Kippschalter einem selbst, aber auch eventuellen Besuchern ins Auge fallen werden. Die Lichtschalter-Aufsätze wurden sicherlich so klein wie möglich gehalten, allerdings sind die kleinen Helfer alles andere als unsichtbar. Bei niedrig gelegenen Lichtschaltern oder wenn diese hinter Kommoden versteckt sind, fallen sie weniger auf.Unabhängig davon, für welche Geräte-Kombination man sich entscheidet, ist das Setup sehr einfach. Die jeweiligen Komponenten werden schnell von der kostenlosen App ( iOS Android ) erkannt und eingepflegt. Im Alltag konnte man sich erfreulicherweise sets auf die Steuerung durch den SwitchBot verlassen. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller selbst mit 600 Tagen an, was circa 1,5 Jahren entspricht. Ob die Kippschalter bei regelmäßiger Bedienung wirklich solange halten, wird die Zukunft zeigen. Nicht unerwähnt sollte aber bleiben, dass die Bedienung durch den smarten Kippschalter etwas lauter ist, als wenn man selbst den Lichtschalter betätigt. Die App ist aber nicht nur für das Setup und die spätere Bedienung nützlich: über jene lassen sich eine Vielzahl an Einstellungen vornehmen, allen voran die Deaktivierung des Signaltons, wenn der Lichtschalter betätigt wird. Gerade wenn man den SwitchBot in einem hellhörigen Haus einsetzt, könnte besagter Signalton durchaus störend sein. Ein weiteres nützliches Feature dürfte der Timer sein, mit dessen Hilfe man bspw. das Licht automatisch zum täglichen Aufstehen einschalten lassen kann.Über den Kippschalter für den Lichtschalter hinaus bietet SwitchBot noch einige weitere nützliche Gadgets: zum einen wäre da der Bewegungssensor, um jegliche Interaktion mit dem Lichtschalter, der Fernbedienung oder dem Sprachassistenten unnötig zu machen. Zum anderen bietet man u.a. Gadgets für Gardinen und ein Thermometer an. Letzteres misst die Luftfeuchtigkeit und die aktuelle Temperatur im Raum. Die Produktpalette beinhaltet weiterhin einen Türsensor und eine Überwachungskamera. Je nach Anzahl der zu bestückenden Lichtschalter kann das SwitchBot-Ökosystem zu einer ganz schönen Investition werden. Allerdings spart man insgesamt gesehen immer noch einiges, als würde man stattdessen überall ein smartes Yeelight Deckenlicht an die Decken schrauben. Normalerweise kostet ein SwitchBot Kippschalter knappe 30 Euro. Tagesaktuell ist dieser Preis aber auf 22,49 Euro reduziert. Der Hub Mini ist mit regulär 35 Euro etwas teurer als der Kippschalter selbst. Mit der aktuellen Preisreduzierung spart man sich etwa 9 Euro. Die Fernbedienung kostet 18 Euro. Sie ist nicht nur für den Kippschalter zu verwenden, sondern auch für die weiteren Automatisierungs-Gadgets aus dem Hause SwitchBot. Mit dem derzeitigen Rabatt liegt die SwitchBot Remote bei 13,50 Euro. Bestellt man zeitnah zu Veröffentlichung dieses Artikels, erhält man die Geräte noch vor Weihnachten. Bei der finanziellen Planung sollte man aber auf jeden Fall den jeweils tagesaktuellen aktuell Preis überprüfen.