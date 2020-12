Sony vs. Tamron: Die 70-300mm-Klasse im direkten Vergleich

Bei Objektiven mit ähnlichen Spezifikationen kann man schnell auf mehrere hundert Euro Preisunterschied kommen. Das zeigt sich beispielsweise beim direkten Vergleich der 70-300mm-Klasse auf dem E-Mount der Sony-Kameras. Hier bekommt man sowohl Objektive der Sony G OSS-Serie, als auch aus der Tamron Di III RXD-Reihe. Die Kollegen von ValueTech TV haben beide Modelle vergleichen.Und es zeigt sich, dass das Marken-Modell in einigen Anwendungsbereichen durchaus mehr Qualität zu bieten hat. Das betrifft aber den allergrößten Teil der Nutzer wahrscheinlich niemals, da vor allem Anwendungen am Rand des Zielgruppen-Bereichs betroffen sind. Angesichts eines Preisunterschieds von rund 400 Euro, sollte man daher genau überlegen, welche Qualitäten man mitnehmen will.