Sony A6700: Das wohl enttäuschendste Release des Jahres

Die neue Sony A6700 hat viele Erwartungen geweckt und die Spekulationen kochten im Vorfeld hoch. Das fertige Produkt enttäuscht allerdings in vielen Belangen - zumal es sich um das neue Flaggschiff unter den APS-C-Systemen des Herstellers handeln soll. Das zeigt die Review unserer Kollegen von ValueTech TV Zu meckern gibt es einiges. Das fängt bei der Anordnung der Anschlüsse an und setzt sich beim Gehäuse-Design fort. Es gibt zwar ordentliche Neuerungen, die aber kaum in einem Rahmen ausfallen, die den relativ hohen Preis rechtfertigen würden und die erklären könnten, warum die Entwicklung fast vier Jahre dauerte.