Sigma 24 mm f/2 DG DN Contemporary: Schärfer geht kaum noch

Das ist fast schon ein Déjà-vu: Den 24mm-Weitwinkel Sigmas gibt es in der Contemporary-Serie eigentlich bereits, nun ist aber eine weitere Version mit 2.0-Blende auf den Markt gekommen. Natürlich haben die Kollegen von ValueTech TV die Gelegenheit direkt zu einem Test genutzt.Dabei zeigt sich, dass das Objektiv wirklich scharfe Bilder bis in die Bildränder hinein liefert. Zudem ist es leicht und bietet eine große Lichtstärke. Damit ist es letztlich nicht nur ein empfehlenswerter Kauf für Nutzer, die in diesem Bereich noch gar nicht mit passenden Objektiven ausgestattet sind, es können durchaus auch Anwender zuschlagen, die ein Upgrade zu einem vorhandenen Weitwinkel prüfen.