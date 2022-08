Sigma 20 mm f/1.4 DG DN ART: Premium-Weitwinkel zum fairen Preis

Sigma hat nicht nur bei seinem 24mm-Objektiv eine native Version für spiegellose Systemkameras auf den Markt gebracht. Auch das 20mm f/1.4 DG DN ART liegt nun in dieser Variante vor. Der Nutzer bekommt hier ein Premium-Weitwinkel-Produkt zu einem durchaus fairen Preis.Die Kollegen von ValueTech TV haben das System getestet und fanden direkt so manches wirklich durchdachte Feature. Und auch die Bildqualität lässt wenig zu Wünschen übrig. Für so manchen Nutzer dürfte das Objektiv damit durchaus zum Favoritenkreis gehören - obwohl es auch starke Konkurrenz gibt.