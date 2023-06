Sigma 14mm f/1.4 DG DN ART: Spannendes Weitwinkel für Astro-Fans

Sigma hat ein neues Objektiv ins Programm genommen, das eine neue Weitwinkel-Referenz darstellen kann. Das Produkt-Design selbst ist entsprechend hochwertig und mit einigen interessanten Features ausgestattet. Das zeigt sich im Test durch die Kollegen von ValueTech TV In machen Bereichen ist das Objektiv weniger schlagkräftig - so bei Nahaufnahmen oder beim Filmen. Dafür ist es aber auch nicht gedacht. Der Fokus liegt hier unter anderem auf der Astro-Fotografie. Dafür kann beispielsweise ein Heiz-Element angebracht werden. Anwender, die mit Sternen nichts am Hut haben, könnten aber zu der Einschätzung kommen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht ganz stimmig ist.