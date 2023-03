iRig Stream Mic Pro: Starkes Mikrofon für vielfältige Anwendungen

Hohe Klangqualität

Beim IK Multimedia iRig Stream Mic Pro handelt es sich um Multi-Pattern-Kondensatormikrofon. Das 24-Bit- bis 96-kHz-Audiointerface kann mit dem mobilen Apple-Ökosystem , wie etwa dem iPhone oder iPad, sowie mit Android- und Windows-Geräten verwendet werden. Hierfür liegt ein Lightning- sowie ein USB-C-Kabel bei. Der Hersteller beschreibt das iRig Stream Mic Pro als komplettes, aber auch kompaktes Studio-Set-up. Der Focus des Mikrofons liegt auf dessen Portabilität. Im Test unseres Kollegen Timm Mohn zeigte sich: durch die kompakten Abmessungen kann das Mikrofon bei Bedarf überallhin mitgenommen werden. Auch wenn der Focus beim IK Multimedia iRig Stream Mic Pro auf Portabilität liegt, befindet sich in der Verpackung keine Transporttasche.Das Multipattern-Mikrofon kann, je nach Einsatzzweck, individuell konfiguriert werden. So ist es möglich, zwischen Nieren-, 8er-, Kugel- oder Stereoaufnahme-Charakteristik zu wählen. Die verschiedenen Modi eignen sich u.a. für Podcasts, Instrumente oder ein Interview. Die Verstärkung der Aufnahme kann am Gerät selbst eingestellt werden. Auch ein Hochpassfilter lässt sich zuschalten. An der Unterseite des Mikrofons befindet sich ein Audioeingang, um externe Geräte anzuschließen. Dabei kann es sich wahlweise um ein weiteres Mikrofon, oder aber Instrumente handeln. Verwendet man das iRig Stream Mic Pro für Gesang, lässt sich über den Klinken-Eingang unter anderem ein Keyboard anschließen.Über einen Kopfhörer-Ausgang lässt sich der Ton des iRig Stream Mic Pro kontrollieren. Auf diese Weise lassen sich schiefe Töne oder eine zu geringe Verstärkung vermeiden. Im Test erweist sich der Ton des Mikrofons als unverfälscht und klar. Dabei kommt es nicht darauf an, ob man das Mikrofon in der heimischen Aufnahme-Umgebung verwendet, oder spontan in einem anderen Setting. Die Halterung kann, je nach Aufnahme-Anlass, in wenigen Handgriffen ausgetauscht werden.Gesteuert wird das IK Multimedia iRig Stream Mic Pro über einen Regler auf der Front. Über jenen lassen sich die Mikrofon-Parameter auch während einer Aufnahme ändern. Dem Hersteller ist bewusst, dass nicht jede Aufnahme störungsfrei verläuft: um ungewollte Geräusche oder geheime Unterhaltungen stumm zuschalten, lässt sich der Drehknopf während einer Aufnahme drücken. Das Mikrofon schaltet in diesem Fall stumm. Über LEDs wird der aktuelle Pegel angezeigt. Wer das iRig Stream Mic Pro nicht mit einer App verbinden oder Monitor-Kopfhörer verwenden will, kann auch so die Aufnahme überwachen. Das Mikrofon kann Stereo aufnehmen oder im Mehrkanal-Modi verwendet werden. Jener Modus eignet sich für die Verwendung mit GarageBand. Nimmt man das IK Multimedia iRig Stream Mic Pro erstmals in Betrieb, arbeitet es im Stereo-Modus.Das IK Multimedia iRig Stream Mic Pro wird unter anderem auf Amazon für 199 Euro angeboten . Das Mikrofon eignet sich für alle, die viele Aufnahmen erstellen. Durch die Kompatibilität mit dem Apple iPhone bzw. iPad lässt sich das iRig Stream Mic Pro in einer Vielzahl an Szenarien verwenden. Dazu kann auch die Spracheingabe gehören. Eine große Anzahl an Menschen spricht derweil Texte ein, statt sie zu schreiben. Umso besser die Mikrofon-Qualität dabei ist, umso weniger Fehler entstehen. Da das IK Multimedia iRig Stream Mic Pro den notwendigen Strom über das USB-Kabel erhält, sind keine Batterien oder Ähnliches für den Betrieb notwendig.