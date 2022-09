Sennheiser stellt die Ambeo Soundbar Plus und den Ambeo Sub vor

Sennheiser hat beim Consumer Innovation Event in Berlin sein aktuelles Produktportfolio vorgestellt. Gezeigt wurden dabei auch die Ambeo Soundbar Plus, die erste 7.1.4-Soundbar des Herstellers, und der Ambeo Sub: Bis zu vier dieser kompakten Subwoofer mit 8-Zoll-Tieftöner und 350-Watt-Class-D-Verstärker können gleichzeitig an ein System angeschlossen werden. Unser Kollege Johannes Knapp war zum Probehören vor Ort.