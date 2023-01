GravaStar Mars Pro: Lautsprecher im futuristischen Roboter-Design

Wenn es bei der Wahl der passenden Lautsprecher fürs Wohn- oder Arbeitszimmer nicht nur auf die Tonqualität, sondern auch auf das Aussehen ankommt, stellen die GravaStar Mars Pro im futuristischen Roboterdesign eine Alternative zur sonst üblichen rechteckigen Form dar. Ob sie aber auch gut klingen, hat unser Kollege Johannes Knapp getestet.Der GravaStar Mars Pro ist in verschiedenen Designs beziehungsweise Lackierungen erhältlich und besteht größtenteils aus Metall. Dadurch wirkt er sehr wertig. Die Lautstärkeregelung erfolgt über ein Touchfeld, die Beleuchtung kann in sechs Farben durchgeschaltet oder ganz ausgeschaltet werden.Mit einem 2 cm Hochtöner auf der Vorderseite und einem 6 cm Tief- und Mitteltöner auf der Rückseite liefert der GravaStar Mars Pro eine gute Tonqualität, im Test überraschte vor allem der recht starke Bass. Ein einzelnes Zimmer lässt sich problemlos mit Musik beschallen, die über Bluetooth etwa von einem Smartphone gestreamt wird.Wer möchte, kann für Stereosound auch zwei Lautsprecher koppeln. Der GravaStar Mars Pro kostet in der einfachsten Ausführung rund 230 Euro.