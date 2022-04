Sennheiser Momentum True Wireless 3: Neue In-Ears mit ANC im Test

Sennheiser hat die nächste Generation seiner Momentum True Wireless-Kopfhörer vorgestellt. Die Momentum True Wireless 3 kommen in einem neuen Design und sind nun etwas schlanker als ihre direkten Vorgänger. Sie bieten eine aktive Geräuschunterdrückung und sind nach IPX4 zertifiziert.Wie unser Kollege Johannes Knapp in seinem Test feststellt, sorgt ein neuer neuer Silikonring nur für einen besseren Halt in den Ohren. Die Laufzeit bleibt mit rund sieben Stunden nahezu unverändert, mit der Ladebox verlängert diese sich auf insgesamt 28 Stunden. Auch die Box hat Sennheiser verbessert, diese kann nun via USB-C oder auch kabellos geladen werden.Die Sennheiser Momentum True Wireless 3 kann ab sofort vorbestellt werden (UVP: 249,90 Euro), lieferbar sind diese dann in den Farben Schwarz, Weiß und Graphit ab dem 10. Mai 2022.