Schöneres Meeting: Welches Zubehör das Streaming perfekt macht

Die meisten Hürden beim Videostreaming hat man im Griff, wenn Kamera, Mikrofon und Licht stimmen. Allerdings gibt es noch verschiedene andere Punkte, die für einiges an Qualität und Bequemlichkeit sorgen können. Viele kleine Helfer, die das Streaming nicht nur aufwerten, sondern vor allem bequemer machen, zeigen die Kollegen von ValueTech TV an dieser Stelle.Für den Überblick hat man sich Streaming-Zubehör herausgesucht, das man definitiv für OBS, Twitch, Zoom, Skype und Co. im Auge haben sollte. Hier sollte man sich durchaus sowohl Gedanken über den Schreibtisch als auch ein Objektiv machen. Makro-Tastaturen lassen sich ebenso gut gebrauchen. Und auch wenn die KI-Algorithmen einiger Streamer schon gut den Hintergrund wegblenden können, bringt ein Greenscreen erst die richtige Grundlage, um den Streamer selbst richtig in Szene zu setzen.