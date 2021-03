Schöner tippen: So vielfältig ist die Kommandozeile unter Windows

Bund und vielfältig

Grafische Benutzeroberflächen sollten die alte Kommandozeile eigentlich irgendwann komplett überflüssig machen. Vor allem für fortgeschrittene Nutzer zeigt sich aber immer wieder, dass die Arbeit im Terminal in vielen Fällen einfacher und schneller funktioniert, als wenn die vielfältigen Optionen grafisch abgebildet werden und jeweils durchgeklickt werden müssen. Mit der Zeit hat sich somit dann selbst unter Windows die alte Eingabeaufforderung deutlich weiterentwickelt.Heute sind im Microsoft Store verschiedene Möglichkeiten zu finden, wie man eine hübschere und nützlichere Form als die mitgelieferte Eingabeaufforderung erhält. Unsere Kollegen von Sempervideo zeigen euch diese mit ihren verschiedenen Varianten in der Praxis. Zu finden sind die gezeigten Apps am einfachsten, wenn man in der Store-Suche einfach "Terminal" eingibt.Einer der ersten Treffer ist dabei die Anwendung Terminal, die bereits bessere Möglichkeiten als die Eingabeaufforderung bietet. Standardmäßig ist sie für die Nutzung der Powershell vorgesehen, aber auch die normale Kommandozeile kann hier genutzt werden. Immerhin lassen sich hier bereits mehrere Tabs verwenden, so dass verschiedene Aufgaben parallel abgearbeitet werden können.Viel weitergehend ist dann das Fluent Terminal. Hier deutet bereits der Name an, dass der Nutzer vielfache Optionen erwarten kann, mit denen sich die grafische Darstellung der Kommandozeile anpassen lässt. Die App bietet aber auch weitergehende Funktionen für die Nutzung an - so beispielsweise für Aktionen mit der Maus, aber auch für verschlüsselte Verbindungen auf andere Geräte. In der Anwendung kann man darüber hinaus wählen, ob man mit der einfachen Eingabeaufforderung arbeiten will, mit der wesentlich mächtigeren Powershell oder gar mit dem Windows Subsystem for Linux, das eben gleich eine Linux-Kommandozeile mit allen darunterliegenden Tools zur Verfügung stellt.