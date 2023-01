Satechi Pro Hub Mini: Nützliches Zubehör für aktuelle MacBooks

Der Satechi Pro Hub Mini ermöglicht es, eine Vielzahl an Peripheriegeräten an MacBooks anzuschließen. Aktuelle Apple-Geräte verzichten bspw. vollständig auf USB-A-Ports. Der Satechi USB-C Pro Hub Mini hingegen verfügt über zwei USB-A Anschlüsse. An die USB 3.0 Ports können unter anderem Festplatten, Handys oder LED-Lichter angeschlossen werden. Des Weiteren verfügt das Satechi-Gadget über zwei USB-C-Anschlüsse. Beim USB-C Port neben dem äußeren USB-A Port handelt es sich um USB 4.0. Über jenen kann eine Übertragungsgeschwindigkeit von 5 Gbit/s erreicht werden.Der Satechi Pro Hub Mini wird über zwei USB-Ports sowie einen Klinkendummy an die linke MacBook-Seite angeschlossen. Über den Klinkenausgang des Minihubs können Lautsprecher oder Kopfhörer verbunden werden. An den Hub angeschlossene Geräte dürfen höchstens 900 mAh verbrauchen. 5K-Bildschirme werden mit 60 Hertz unterstützt. Hierfür ist die Verwendung eines Thunderbolt-Kabels notwendig. In manchen Fällen kann es notwendig sein, sich über ein LAN-Kabel mit dem Internet zu verbinden. Apple-typisch ist dieser Anschluss bereits seit vielen Jahren nicht mehr bei MacBooks vorhanden. Der Hub Mini verfügt über einen Ethernet-Port, über den eine kabelgebundene Verbindung mit dem Internet hergestellt werden kann.Das Satechi USB-C Pro Hub Mini ist mit MacBook Air- und Pro-Modellen aus 2020 sowie den M1 Pro- und Max-Modellen aus 2021 kompatibel. Im Test wurde Hub Mini mit einem Apple MacBook Pro aus 2021 ausprobiert. Verwendet man das MacBook mit einem Case, sieht es zunächst so aus, als wäre die Verwendung des Hubs ohne die Abnahme des Cases möglich. In der Praxis stellen USB-Geräte in diesem Fall leider keine Verbindung miteinander her. Für den Betrieb des Hubs muss folglich das Case entfernt werden. Verwendet man ein dünneres Case, lässt sich dieser Schritt ggf. vermeiden. Wurde das Case entfernt, leuchtet eine kleine LED am Hub Mini. Diese signalisiert die erfolgreiche Verbindung zwischen Satechi USB-C Pro Hub Mini und dem MacBook Pro. Eine kleine Einschränkung gibt es allerdings: Über die USB-A-Ports können keine CD-Laufwerke angeschlossen werden.Im Alltag sitzt der Hub stabil an Ort und Stelle und verrutscht nicht. Der Clip für den Audiobuchsen-Anschluss sorgt dafür, dass man den Hub auch störungsfrei bspw. im Bus nutzen kann. Satechi-typisch ist die Verarbeitung des Hubs ausgezeichnet. Der Hersteller bietet den USB-C Pro Hub Mini in zwei verschiedenen Farben an: Silber und Space Grey. Unser Kollege Timm Mohn hat sich für die silberne Variante entscheiden und beide Geräte miteinander verglichen: Dabei fällt ein minimaler farblicher Unterschied im jeweils gewählten Silber auf. Vollständig aufeinander angepasste Farbtöne von verschiedenen Herstellern sind selten, weswegen kleine Farb-Varianzen zu erwarten sind. Generell lässt sich aber sagen, dass die Farbe des Satechi USB-C Pro Hub Mini zufriedenstellend auf das MacBook 2021 abgestimmt wurde. Nutzer der neuen MacBook-Air-Serie würden sich sicher über eine Mitternacht-Variante freuen.Der Hub ist kompakt und kann folglich leicht im Handgepäck mitgeführt werden. Deponiert man ihn auf einem Schreibtisch, nimmt er dort nur wenig Platz weg. Der Hub unterstützt, ein passendes Ladegerät vorausgesetzt , eine Ladeleistung von 100 Watt. Es ist folglich möglich, die dauerhafte Stromversorgung aktueller MacBooks mit dem Satechi USB-C Pro Hub Mini zu gewährleisten. Das betrifft auch das MacBook 16 Zoll, auch wenn dessen Netzteil bis zu 140 Watt ausgeben kann. Der MagSafe 3-Anschluss ist weiterhin zugänglich. Satechi selbst empfiehlt, dass jener für die Schnelllade-Funktion verwendet wird. Wer es allerdings nicht eilig hat, kann auf das MacBook-Netzteil verzichten. Aktuell ist der Satechi USB-C Pro Hub Mini für 79,99 Euro auf Amazon verfügbar.