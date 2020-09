Samsung Galaxy Tab S7 - Erste Eindrücke zum iPad-Konkurrenten

Technische Daten für das Samsung Galaxy Tab S7 & Galaxy Tab S7+ Modell Galaxy Tab S7 Galaxy Tab S7+ Display 11 Zoll LTPS TFT 500 cd/m² 274 ppi 12,4 Zoll AMOLED 420 cd/m² 287 ppi Auflösung WQXGA 2560 x 1600 Pixel, 120 Hz WQXGA+ 2800 x 1752 Pixel, 120 Hz CPU Qualcomm Snapdragon 865+ (Octa-Core) Speicher 6 GB RAM, 128 GB Speicher (weitere Speichervarianten möglich), microSD Verbindung USB, Wi-Fi ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ANT+, (5G optional) Sensoren Beschleunigungsmesser, Kompass, Gyroskop, Lichtsensor, Fingerabdrucksensor (S7 seitlich, S7+ OnScreen), Gesichtserkennung Besonderes S Pen mit 9 ms Latenz, Handschrifterkennung und Air Gesture, Kindermodus, Wireless DeX, Schnellaufladung, Datensicherheit Knox Audio Vierfachlautsprecher (Stereo), Dolby Atmos, integr. Mikrofon Haupt-

Kamera Dual Cam, 13 MP Hauptkamera (Blende f/2.0) + 5 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv (Blende f/2.2), Autofokus, LED-Blitz Frontcam 8 MP (Blende f/2.0), Webcam-Funktion Video UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 30 fps Akku 7040 mAh (bis zu 15h Video) 10.090 mAh (bis zu 16h Video) Farben Mystic Black, Mystic Bronze oder Mystic Silver Maße 253,8 x 165,4 x 6,34 mm 285 mm x 185 mm x 5,7 mm Gewicht 495 Gramm 590 Gramm

Mit dem Galaxy Tab S7 und dem Galaxy Tab S7 Plus hatte Samsung Anfang August zwei neue Android-Tablets vorgestellt, die vor allem dem iPad Pro im von Apple dominierten Marktsegment Konkurrenz machen sollen. Ob dies tatsächlich gelingt, bleibt abzuwarten, bei unserem Kollegen Andrzej Tokarski hat das Galaxy Tab S7 aber bereits einen guten Ersteindruck hinterlassen.Das Galaxy Tab S7 wirkt dank des aus Aluminium gefertigten Gehäuses und recht schmalen Rahmen um den Bildschirm sehr hochwertig. Das 11 Zoll große Display löst mit 2560 x 1600 Pixeln auf. Es ist sehr hell und bietet eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz. Schade ist, dass Samsung dem "einfachen" Modell nur ein LCD-Display spendiert hat. Die Plus-Variante besitzt hingegen ein AMOLED-Display.Zur weiteren Ausstattung gehören ein Qualcomm Snapdragon 865+, 6 GB RAM und 128 GB interner Speicher. Samsung liefert das Galaxy Tab S7 zusammen mit dem S Pen aus, der über 4000 Druckstufen unterscheidet und etwa für Notizen oder Zeichnungen genutzt werden kann. Samsung bietet hierzu einige nützliche Apps zusammen mit dem Tablet an. Zum Aufladen wird der Stift magnetisch an der Rückseite des Tablets befestigt.