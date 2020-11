Samsung Galaxy Tab A7 - Das sind die besten Tipps & Tricks

Das Galaxy Tab A7 ist ein neues und preiswertes Android-Tablet von Samsung, das mit Android 10 und angepasster Benutzeroberfläche OneUI in der Version 2.5 läuft. Wer bereits mit anderen Android-Geräten vertraut ist, dürfte auch hier keinerlei Probleme mit der Be­die­nung haben. Vor allem für Einsteiger fasst unser Kollege Andrzej Tokarski noch einmal eine Reihe nützlicher Tipps und Tricks rund um das Samsung Galaxy Tab A7 zusammen.Auch das Samsung Galaxy Tab A7 besitzt einen Mehrfenstermodus. Dieser lässt sich jedoch anders als auf manch anderem Gerät aktivieren: Um zwei Apps gleichzeitig nebeneinander anzuzeigen, öffnen Nutzer zunächst die Übersicht der derzeit laufenden Apps und tippen dort auf ein App-Symbol. Anschließend kann der Mehrfenstermodus durch den Menüpunkt "In geteilter Bildschirmansicht öffnen" gestartet werden. Alternativ lassen sich hier Apps auch in einer Pop-up-Ansicht darstellen.In den weiteren Tipps und Tricks geht es unter anderem darum, wie sich die Android-Buttons durch Gesten ersetzen lassen, wie man die Gesichtserkennung einschaltet und optimal nutzt, Screenshots anfertigt oder den Dark Mode, Blaulichtfilter oder Kindermodus aktiviert.