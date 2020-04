Samsung Galaxy M21: Erste Eindrücke zum Einsteiger-Smartphone

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Das Galaxy M21 ist ein neues Einsteiger-Smartphone von Samsung, das in Deutschland zu einem Preis von etwa 219 Euro erhältlich ist. Geboten werden unter anderem ein 6,4 Zoll großes Display, eine Triple-Kamera auf der Rückseite sowie Android 10. Unser Kollege Andrzej Tokarski hat das Samsung Galaxy M21 ausgepackt und im Anschluss kurz ge­tes­tet.Das 6,4 Zoll große Super-AMOLED-Display des Galaxy M21 löst mit 2340 x 1080 Pixeln auf. Unter der Haube stecken ein Samsung Exynos 9611 , 4 GB RAM sowie 64 GB interner Spei­cher. Der Akku hat eine Kapazität von 6000 Milliamperestunden. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, ein Kopfhörer- und USB-C-Anschluss sowie ein einzelner Lautsprecher.Die Hauptkamera löst mit 48 Megapixeln auf, weiter gibt es einen 8 Megapixel Weitwinkel und einen weiteren Sensor für das Sammeln von Tiefeninformationen. Als Betriebssystem ist Android 10 mit aufgesetzter One UI in der Version 2.0 vorinstalliert, sodass der Nutzer ab Werk viele Anpassungsmöglichkeiten hat.