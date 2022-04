Roidmi Eve Plus: Günstiger Staubsaugerroboter mit Absaugstation

Große Seitenbürsten

Vorteile

Großzügiger Lieferumfang

Stromkabel passend zur Dockingstation-Farbe

Display auf der Dockingstation

Staubbeutel-Lösung für weniger Kontakt mit Staub

Staubbeutel fasst 3L

Zwei extra lange Seitenbrüsten

Schließmechanismus des Staubbeutels optimal für Allergiker

Regelmäßige Firmware-Updates via App.

Deutlich günstiger als der Roborock S7+

Stromkabel beliebig austauschbar

Kompatibel mit Google Assistant und Amazon Alexa

Neutral

Kein VibraRise (Anheben des Wischmops)

Nachteile

Kein Wasserbehälter in der Dockingstationen

Keine Kameras für bessere Navigation oder Kartenerstellung

Angebot bei Otto

Beim Roidmi Eve Plus handelt es sich um einen Wisch- und Saugroboter mit Absaugstation. Mit jener reduziert sich der Wartungsaufwand für den kleinen Helfer, da man nicht so oft den Staubtank im Roboter selbst ausleeren muss. Der aufgesammelte Staub wird nach dem Reinigungsvorgang abgesaugt und im Staubbeutel der Station gesammelt. Hat der Staubbeutel seine maximale Füllmenge erreicht, wird er automatisch verschlossen. Roidmi spendiert dem Lieferumfang insgesamt drei Staubbeutel, sodass man je nach anfallender Menge im Haushalt vier bis fünf Monate keine weiteren Investitionen tätigen muss. Über die Absaugstation hinaus verfügt der Roidmi Eve Plus über die üblichen Features, die man von Saugrobotern kennt: Über die Xiaomi Home App ( iOS Android ) können Firmware-Updates eingespielt, Karten optimiert und Reinigungen aus der Ferne gesteuert werden. Die App selbst verwendet man im Alltag stets weniger: Über den Google Assistant oder Amazon Alexa kann man Reinigungen bequem per Sprachebfehl starten. Außerdem lassen sich über die Xiaomi Home-App Reinigungspläne erstellen, sodass man im späteren Verlauf höchstens für die aktuelle Wartungsübersicht die Anwendung öffnen muss.Roidmi gibt sich beim Lieferumfang des Eve Plus sehr großzügig: Man fühlt sich fast etwas an die Roborock S6-Zeit erinnert, wenn man die zehn Einmalbezüge des Mop-Moduls auspackt. Darüberhinaus liegt ein zweiter HEPA-Filter bei. Während die Konkurrenz im besten Fall einen Ersatzstaubbeutel ins Paket legt, händigt Roidmi dem Kunden zum Kauf bereits zwei weitere aus. Passend zum weißen Roboter bzw. der weißen Dockingstation liegt dem Paket ein weißes Stromkabel bei. Sollte man ein kürzeres oder längeres Kabel benötigen, kann man sich dies einfach in der passenden Länge nachkaufen. Der Eve Plus kommt mit Hinderniserkennung und Absturzsensoren daher: sollte man ihn bspw. im ersten Stock eines Hauses platzieren, besteht keine Gefahr, dass der Saugrobotor in Richtung Erdgeschoss stürzt. Der kombinierte Staub- und Wasserbehälter fasst bis zu 300 ml Staub und 250 ml Wasser.Die Saugleistung gibt Roidmi mit 2700 PA an. Der Hersteller spendiert dem Saugroboter direkt zwei Seitenbürsten. Staub wird dadurch deutlich zuverlässiger aufgesaugt. Roidmi gibt an, dass die Seitenbürsten besonders lang ausfallen, um eine möglichst große Reinigungszone zu ermöglichen. Im Test saugt der Eve Plus teils Schmutz auf, der vom Roborock S7 MaxV liegen gelassen wurde. In diesem Zusammenhang empfiehlt es sich, von Zeit zu Zeit trotzdem einen Blick in den Staubtank des Roboters zu werfen: Auch wenn die Absaugstation zuverlässig arbeitet, können manchmal Überreste im Staubsauger verbleiben. Das ist kein Problem vom Eve Plus allein, sondern lässt sich auch bei der Konkurrenz beobachten. Zwar verfügt der Eve Plus nicht über ein Kamera-Setup an der Front, dafür setzt Roidmi auf einen LDS-Laser der mittlerweile vierten Generation im Laserturm. Im Test fällt auf, dass der Roboter dank einer Höhe von 9,8 cm unter mehr Möbel passt, als es bei anderen Saugrobotern der Fall ist. Zwar empfiehlt es sich immer noch, nach möglichst hohen Möbeln ausschalt zu halten, für den Roidmi Eve Plus musste unser Kollege Timm Mohn aber weniger Fahrverbotszonne über die App einrichten, als es bei der Konkurrenz der Fall ist. Hat man eine solche vergeben, hält sich der Saugroboter strikt an die Vorgabe und lässt den ausgewählten Bereich bei der Reinigung aus.Im Inneren des Roidmi Eve Plus steckt ein 5200-mAh-Akku. Je nach Wisch- und Saugintensität schafft der Saugroboter mit jenem eine Reinigungszeit von 250 Minuten, ehe er wieder an die Steckdose muss. Wer seien Wohnung gern auf Hochglanz poliert und die Reinigung-Einstellungen auf intensiv stellt, wird ggf. damit rechnen müssen, dass der Roidmi Eve Plus zwischendurch an der Dockingstation nachlädt. Jene verfügt über ein Display, welches u.a. den aktuellen Akkustand anzeigt. Wie nützlich so ein Display sein kann, weiß man erst, wenn man es einmal in Aktion erlebt. Gerade wenn man den Roboter bspw. Im Wohnzimmer stehen hat, reicht ein kurzer Blick aufs Display um den aktuellen Fortschritt beim Nachladen einzusehen. Auf diese Weise ist man über die aktuelle Lage des Eve Plus informiert, ohne dass man sein Smartphone rausholen muss. Während Roborock in der aktuellen Generation noch auf ein Display verzichtet, kann auch der Dreame W10 mit einem solchen punkten.Der Markt der Saugroboter ist groß. Die Vielfalt bedeutet zwar, dass man im Vorfeld sich seine eigenen Bedürfnisse genau überlegen und eine Vielzahl an Modelle vergleichen muss, gleichzeitig hat man die Chance, einen wirklich zum eigenen Haushalt passenden Staubsauger-Roboter zu ergattern. Die Preisspanne der einzelnen Modelle ist groß und wird sicherlich vom S7 MaxV Ultra mit einem UVP von 1.399 Euro gedeckelt. Bereits beim Roborock S7 machen kleine Preissprünge große Unterschiede in Sachen Funktionsumfang: möchte man auf die Bequemlichkeit der Absaugstation verzichten, spart man sich beim Roborock über 300 Euro. In der normalen Ausführung ohne Absaugstation bleibt der S7 allerdings trotzdem teurer als der Roidmi Roboter. Beim Eve Plus hat sich der Hersteller bemüht, möglichst viele Features in ein möglichst günstiges Gesamtpaket zu stecken. Mit Absaugstation liegen zwischen dem S7+ und dem Eve Plus knappe 400 Euro. Von dem gesparten Geld könnte man sich sogar einen zweiten Staubsauger-Roboter kaufen und ihn bspw. auf einer anderen Etage platzieren. Der Roidmi Eve Plus ist im Schnitt für unter 500 Euro verfügbar . Anders als die meisten anderen Saugroboter kann man sich beim Roidmi Eve Plus zwischen einer schwarzen und weißen Variante entscheiden. Einen preislichen Unterschied gibt es nicht.