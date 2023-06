Pure Evoke Play: ChargePAK macht das Digital-Radio mobil

Perfekt fürs Autokino

Beim Pure Evoke Play handelt es sich um ein digitales Radio mit UKW-Empfang. Mithilfe des sogenannten "ChargePAK Evoke Play" kann das Radio aber auch mobil verwendet werden. Da das smarte Gerät darüber hinaus auch über Bluetooth und Wi-Fi verfügt, lassen sich Inhalte auch über das Smartphone sowie das Internet abspielen. Das Pure Evoke Play verfügt über eine Ausgabeleistung von 40 Watt. Die zwei 20 Millimeter Soft-Dome-Hochtöner ermöglichen Stereo-Sound, der vor allem im näheren Umfeld des Evoke Play auffällt. Das Sound-Setup wird von einem 3,5-Zoll-Tieftöner abgerundet. Während die WLAN-Funktion wohl vor allem im häuslichen Kontext Verwendung finden dürfte, kann das Radio auch mobil für Radio-Empfang und/oder das Abspielen der aktuellen Lieblings-Spotify-Playlist genutzt werden. Dies wird durch den Einbau des Akku-Packs ermöglicht.Sobald das ChargePAK im Inneren des Radios verbaut wurde, erscheint im oberen rechten Bereich des Displays ein Akku-Symbol. Dieses zeigt an, wenn der Akku geladen wird. Im mobilen Betrieb visualisiert das Evoke Play über das Icon den Akkustand. Das Batterie-Symbol ist gut zu erkennen und mahnt, falls nötig, dass der Akku aufgeladen werden muss. Ist das ChargePAK einmal verbaut, gibt es keinen Grund, es wieder auszubauen. Mit dem Akku verwendet man das Pure Evoke Play automatisch öfter, mobiler und vor allem überall im Haus bzw. der Wohnung. Die wahre Stärke des smarten Radios ist allerdings der Außeneinsatz.Ein Einsatz-Ort des Pure Evoke Plays kann bspw. das Autokino sein. Bei vielen Auto-Modellen bleiben die Scheinwerfer an, während das Radio läuft. Das von den Scheinwerfern auf die Leinwand einfallende Licht schmälert die Betrachtung für alle Zuschauer. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen Umstand zu umgehen: Oft werden die Scheinwerfer einfach abgedeckt, allerdings verbrauchen diese dabei weiter Strom. Die Alternative stellen vom Kino-Betreiber bereitgestellt Radios dar, die oft wenig Leistung haben. Das Pure Evoke Play hingegen kann mit 40 Watt durchaus einen Kinofilm tragen. Hierfür wird am Radio die entsprechende UKW- oder DAB-Frequenz ausgewählt. Durch die kurze Distanz zwischen Hörer und Radio kommt der Stereo-Ton besser zur Geltung. Im Test wurde recht schnell klar, dass das Soundvolumen gemessen an der Größe positiv überrascht.Pure gibt an, dass das Evoke Play mit Akku circa 12 Stunden am Stück Audio wiedergeben kann. Die volle Akkulaufzeit dürfte höchstens in einem Büro am Stück ausgereizt werden - oder aber bei einem Herr-der-Ringe-Marathon im Autokino. Im Alltag wird das Radio oft von Zimmer zu Zimmer getragen. Im Test zeigt sich: Meist wundert man sich mindestens einmal pro Woche, wie lange das Radio mit einer Akkuladung Musik spielt, bevor das Evoke Play wieder aufgeladen werden muss. Der Akku kann allerdings nur im Radio geladen werden. Das Aufladen selbst kann im Alltag schnell zur Nebensache werden, wenn man das Pure Evoke Play während stationären Wiedergaben mit dem Ladegerät verbindet. Die Wiedergabeleistung wird nicht reduziert, wenn das Radio nur mit dem Akku betrieben wird.Das Pure Evoke Play wiegt 2,1 Kilo. Durch den praktischen Henkel kann es leicht mitgeführt werden, ohne dass das Gewicht großartig auffällt. Erst im direkten Vergleich fällt auf, dass eine JBL Charge 5 um die Hälfte leichter ist. In den Augen von unserem Kollegen Timm Mohn spricht dieser Umstand aber vor allem für das Evoke Play-Design und dessen gelungenes Mobilitätskonzept. In Bezug auf das Soundbild zeigt sich, dass der Hersteller qualitativ hochwertige Materialien im Pure Evoke Play verbaut hat. Das Pure Evoke Play ist aktuell für 229,00 Euro auf Amazon verfügbar . Der Gesamtpreis beträgt 298,99 Euro, wenn man zusätzlich noch das ChargePAK für 69,99 Euro in den Warenkorb legt