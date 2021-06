Profim Mickey: Ein passender Stuhl für die Arbeit am Stehschreibtisch

Vorteile

Kompakte Ergänzung zum Stehschreibtisch

Einfacher Mechanismus

Unterschiedliche, teils bunte Designs

Bequemer Sitz

Leicht zu transportieren/bewegen

Leises Betriebsgeräusch

Neutral

Lasche lädt zum Ziehen für Bewegung im Raum ein

Nachteile

Durchaus eine Investition

Nach der Entscheidung für einen Stehschreibtisch wie dem Selka Mahtuva , steht oft die nächste Investition an: Ein passender Stuhl. Die Auswahl hierfür ist groß und die Wahl ist abhängig vom eigenen Geschmack, den räumlichen Bedingungen und nicht zu letzt vom Budget. Unser Kollege Timm Mohn hat sich für den Profim Mickey entschieden, der teils mit sehr knalligen Farben daherkommt.Der bunte Schreibtischstuhl verfügt über eine Lasche an der Seite, um die Position der Sitzfläche einzustellen. 57 bis 90 Zentimeter Höhe sind möglich. Auf dem Stuhl hat eine erwachsene Person bequem Platz: Der Durchmesser der Sitzfläche beträgt 36 Zentimeter. Einmal in Verwendung ist der Bürostuhl erfreulich leise. Leider wird man vorab nur schwer auf ihm Probesitzen können, denn der Profim Mickey wird vornehmlich online verkauft.