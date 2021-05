Selka Mahtuva: Schicker, höhenflexibler Tisch fürs Homeoffice

Vorteile

Sehr schickes Design (vor allem die Eiche-Platte)

Hochwertige Materialien

Verschiedene Höhen-Varianten

Schneller Support (der auch auf Rückfragen reagiert)

Perfekt für Tiny-House Konzepte

Gashebel bequemer als Kurbeln

Mehrere Funktionen möglich (TV-Board, Schreibtisch, Spieletisch)

Bietet genug Platz für ein (in der Wohnung mobiles) Office

Neutral

Nicht in XXL verfügbar

Kabelmanagement muss selbst erarbeitet/nachgerüstet werden

Nachteile

Durchaus eine Investition

Höhenmaße stimmen auch nach Korrektur nur bedingt

All die tollen Notebooks und anderen Gadgets benötigen auch passende Arbeitsflächen. Und gerade in der Homeoffice-Zeit gestalten viele Menschen ihr Heim neu. Ziel ist es teilweise, Platz für neue Arbeitsräume, die trotzdem nicht zu viel heimische Atmosphäre nehmen, zu schaffen. Das richtige Mobiliar zu finden kann aber viel Vorrecherche beanspruchen und stellt einen nicht selten vor eine viel zu große Auswahl an Möglichkeiten.Sobald Instagram einmal weiß, wonach man sich gerade umsieht, bekommt der Nutzer passende Werbung nach jeder zweiter Story. So erging es auch unserem Kollegen Timm Mohn , der nach einem höhenverstellbarer Schreibtisch suchte. Eine der vorgestellten Schreibtischlösungen hörte auf den Namen Selka Mahtuva. Im Gegensatz zu vielen minderwertigen Produkten in der Instagram-Werbung kann der Schreibtisch von Selka überzeugen: Beim durchaus hochpreisigen Mahtuva setzt der Hersteller auf hochwertige Materialien und spart nicht am falschen Ende.Die Standard-Version des Stehschreibtisch setzt auf einen Gashebel. Gegen einen Aufpreis ist der Tisch auch elektrisch verfügbar. Ein Gashebel stellt einen guten Kompromiss zwischen elektrischem und nicht elektrischem Schreibtisch dar. Besagter Hebel ist deutlich bequemer zu betätigen, als eine Kurbel. Die Elemente auf dem Schreibtisch bleiben trotz der Bewegung sicher auf dem Tisch stehen. Selka bietet verschiedene Farb-Varianten des Mahtuva an. Je nach Umgebung kann man sich eine farbliche Kombination aussuchen.