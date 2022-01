Powervision S1 - Das derzeit kleinste Smartphone-Gimbal ausprobiert

Wer unterwegs häufiger mit seinem Smartphone filmt und Wert und Aufnahmen ohne Verwackeln legt, kommt um die Anschaffung eines geeigneten Gimbals kaum herum. Ein besonders kompaktes Modell gibt es mit dem S1 des Herstellers Powervision. Der Gimbal ist kleiner als ein Smartphone und bietet neben seiner eigentlichen Aufgabe noch praktische Extras.Unser Kollege Johannes Knapp hat das derzeit kleinste Smartphone-Gimbal im Central Park in New York ausprobiert. In seinem Video sieht er neben der kompakten Größe die unterschiedlichen Stabilisierungsoptionen, das eingebaute Stativ und die Powerbank-Funktion positiv. Da der Gimbal eine Akkulaufzeit von 15 Stunden liefert, kann unterwegs ein Teil der Akkuladung zum Aufladen des Smartphones genutzt werden.