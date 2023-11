PopuPiano ExtraPiano 1: Mini-Keyboard für Anfänger im Test

Lernprogramm inklusive

Beim PopuPiano ExtraPiano 1 handelt es sich um ein Add-on für das Smart Portable Piano. Die linke Piano-Seite verfügt über 24 Tasten und erweitert so den spielbaren Tonraum. Auf der rechten Seite wird das ExtraPiano über einen Pogo-Connector mit dem Hauptgerät verbunden. Der Hersteller hat das Zusatz-Klavier passend zum Hauptgerät in Schwarz und Weiß auf den Markt gebracht. Die beiden Farben können aber auch miteinander kombiniert werden. Das Gadget ist mit Android, Windows, Mac OS, iOS sowie iPad OS kompatibel.Um mit dem ExtraPiano1 loszulegen, werden beide Geräte schlicht aneinander gesteckt. Der Test zeigt: Die Verbindung beider Klavierteile ist stabil. Wenn man nicht gerade auf einer wippenden Bühne steht, sollte die Verbindung nicht gefährdet sein. Auch wenn das Smart Portable Piano für die Verwendung mit der App konzipiert wurde, lässt es sich über USB-C mit einem MIDI-Speaker verbinden. Man hört sofort, dass mit dem ExtraPiano 1 tiefere Töne angeschlagen werden.Die Hersteller-eigene App ist kostenlos im AppStore und Play-Store verfügbar. Die Hersteller-eigene App dient nicht nur dem Musizieren, sondern kann zum Einspielen von OTA-Updates. Sollte eine neue Firmware verfügbar sein, wird dies über ein Pop-up vermeldet. Das Smart Portable Piano wurde einige Wochen verwendet, ohne dass irgendwelche Bugs zu beobachten waren. Es ist davon auszugehen, dass feine Details in der Firmware verbessert wurden. Einen Changelog gibt es allerdings nicht. Das Update ist schnell heruntergeladen und installiert. Insgesamt dauert der Prozess circa zwei Minuten. Im Anschluss müssen das Keyboard und die App neu gestartet werden. Ist dies erfolgt, vermeldet die App auch ein OTA-Update für die linke Piano-Hälfte. Auch hier ist bis auf das Anstoßen des Updates nichts von Nutzerseite aus zu tun. Sind alle Keyboard-Teile auf dem neuesten Stand, kann es ans Musizieren gehen.Die LEDs in den Tasten des ExtraPiano 1 kommen in der schwarzen Version etwas besser zur Geltung. Da unser Kollege Timm Mohn das Trainingsprogramm bislang nicht ganz abgeschlossen hat, muss sich erst noch zeigen, ob die Gehäusefarbe sich auf den Spielerfolg auswirkt. Das ExtraPiano 1 ist erst für die fortgeschrittenen Kurse in der App nötig. Die Anschaffung lohnt sich also vor allem, wenn man schon viel Zeit mit dem Smart Portable Piano verbracht hat. Die Tutorial-Videos sind alle in Englisch gehalten. Deutsche Untertitel gibt es leider nicht.Auch während Einsteigerkursen kann das Vorhandensein der linken Keyboard-Seite aber dabei helfen, ein Gespür für die Länge des Keyboards zu bekommen. Vergleicht man ein reguläres Piano mit dem portablen Gadget, wird deutlich: Der mobile Faktor sollte nicht unterschätzt werden. Unabhängig davon, ob man nun mit beiden Hälften spielt oder nicht, sind das Popu Piano samt ExtraPiano deutlich bequemer auf Reisen mitzuführen, als ein Standard-Keyboard. Es gilt allerdings zu bedachten, dass links keine Popo-Pins angebracht wurden. Dadurch kann das Drumpad bei der Nutzung beider Keyboard-Teile nicht verwendet werden. Wenn überhaupt ist das PopuPiano ExtraPiano 1 aktuell für 299,99 Dollar auf Amazon.com verfügbar. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint das Warenhaus allerdings leer gefegt zu sein.