Philips Hue Play Gradient Lightstrip: Ambilight am TV nachrüsten

Philips hat mit dem Hue Play Gradient Lightstrip seinen ersten mehrfarbigen LED-Strip vorgestellt, mit dem sich die Ambilight- Technologie auch bei TV-Geräten anderer Hersteller nachrüsten lässt. Diese passt die Farben der Beleuchtung an die gegenwärtig gezeigten Bildinhalte an. Die Leuchtstreifen kommen im Oktober in drei unterschiedlichen Größen in den Handel.Wie unser Kollege Johannes Knapp zeigt, wird der Philips Hue Play Gradient Lightstrip nicht direkt an die Rückseite des Fernsehers geklebt, sondern mit mehreren kleinen Hal­te­run­gen an der Rückseite des TV-Gerätes befestigt. Dies soll die Installation erleichtern. Philips wird den Lightstrip für unterschiedlich große Bildschirme anbieten, wobei es Aus­füh­run­gen für Geräte mit 55-60 Zoll, 65-70 Zoll sowie 75-85 Zoll geben wird.Zu beachten ist, dass der Philips Hue Play Gradient Lightstrip zwingend eine Philips Hue Play HDMI Sync Box sowie eine Hue Bridge voraussetzt, die beide nicht zum Lieferumfang ge­hö­ren und separat gekauft werden müssen - sofern diese noch nicht im Haushalt vorhanden sind. Alle drei Lightstrip-Varianten sind ab dem 6. Oktober 2020 verfügbar.