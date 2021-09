Olympus Pen E-P7: Neue Einsteiger-DSLM überzeugt nur bedingt

Kein Glanzlicht

Olympus hat mit der Pen E-P7 eine neue Systemkamera für den Einsteiger-Bereich auf den Markt gebracht. Das System stellt quasi eine Neuauflage der Pen E-P dar. Der Hersteller hat hier an einigen Stellen die Hardware auf einen neueren Stand gebracht. Wie so oft hat man aber auch ausgerechnet die Anschlüsse außen vor gelassen, wie die Kollegen von ValueTech hier zeigen können.Das bedeutet, dass man insbesondere den Sprung auf USB-C noch nicht mitmacht, so dass Anwender mit aktuellem Rechner-Lineup vor dem Problem stehen, weiter die alten Mikro-USB-Kabel mitzunehmen. Und auch ein Mikrofon-Anschluss ist weiterhin nicht vorhanden, womit sich die Pen E-P7 quasi direkt aus dem Video-Bereich katapultiert - obwohl sie in Sachen Bild und Stabilisierung hier durchaus mitspielen könnte.Im Foto-Bereich bekommt man hier aber ein solides Produkt geboten, dessen Bildqualität in dem Preissegment völlig in Ordnung geht. Für das gleiche Geld gibt es aber durchaus auch schon Kameras, die etwas mehr bieten und auch einen größeren Einsatzbereich abdecken. Olympus-Fans machen mit dem Kauf letztlich aber auch nichts falsch.