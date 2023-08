Fujifilm setzt mit X-S20 Maßstäbe bei Mittelklasse-Systemkameras

Systemkameras werden auch in den unteren Preisklassen für die gehobene Hobby-Nutzung immer beliebter. Das neue Mittelklasse-System Fujifilm X-S20 kann hier durchaus Eindruck machen. Das zeigt sich im Test durch unsere Kollegen von ValueTech TV.Im Hinblick auf Autofokus und Serienbild gibt es hier wenig zu kritisieren. Beim Sensor setzt Fujifilm bislang nicht auf seine modernsten Optionen, was der Bildqualität aber keine Probleme bereitet. Und auch die integrierte Bildstabilisierung zeigt einmal mehr, dass sie zu den Stärken des Herstellers gehört.Vorbildlich ist auch der Videobereich der Kamera, der angesichts der Preisklasse ein sehr großes Spektrum an Einstellungs-Optionen bietet. Somit wird die Kamera zu einem ziemlich guten Kompromiss für ein breites Anwendungsspektrum.