Nokia 2400A: Kleiner Smart-TV mit vollwertigem Android und mehr

Vollwertiges Android

Vorteile

Echtes Android TV mit ehr guter Integration

Keine Lichthöfe oder Pixelfehler im Bild

OS bietet viele Bildeinstellungen

HDMI-ARC Port

Amazon Prime, Disney+, Netflix zertifiziert

Fernbedienung mit Mikrofon für Google Assistant

Google Chrome intrigiert

Google Assistant kann Fernseher einschalten

5 GHz Wlan-Support

Fernbedienung ist beleuchtet

Kein Audio-Delay via Bluetooth-Wiedergabe

Neutral

Kein Full-HD

Nachteile

Nur 1 GB RAM & 8 GB interner Speicher

Lautsprecher bestenfalls ausreichend

Bei Fernsehern stehen meist die großen High End-Modelle im Fokus der Aufmerksamkeit. In der Praxis gibt es aber auch genügend Situationen, in denen ein einfacheres Modell völlig ausreicht. Unser Kollege Timm Mohn hat sich daher einmal etwas genauer mit dem Nokia 2400A beschäftigt. Dabei handelt es sich um einen Smart-TV mit einer Bilddiagonale von lediglich 24 Zoll.Bei dem Gerät bringt Nokia mit StreamView ein vollwertiges Android auf den Fernseher. Der 2400A versteht sich nämlich auch als Media Center - oder, wenn man es darauf anlegt, als Android-PC. Das Panel löst zwar nicht in Full-HD auf, ist aber sehr gut kalibriert und bringt im vorliegenden Fall keine Pixelfehler oder Lichthöfe mit.Etwas schwach ist lediglich der Sound des kleinen TV-Systems. Eine Soundbar oder Bluetooth-Box kann diesen Nachteil jedoch ausgleichen. Während der Fernseher es im klassischen Wohnzimmer schwer haben dürfte, eignet er sich aber beispielsweise für das Jugendzimmer des Nachwuchses oder als TV-Gerät im Gästezimmer.