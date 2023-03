Galaxy A54 & Galaxy A34: Samsungs neue Mittelklasse im Hands-on

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A34 5G

Samsung hat seine neuen Mittelklasse-Smartphones für 2023 nun offiziell vorgestellt: Das Galaxy A54 5G und das Galaxy A34 versprechen jeweils mehr Leistung als ihre Vorgänger, auch bei den Kameras gibt es Verbesserungen. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich beide Modelle etwas näher angeschaut.Das Samsung Galaxy A54 5G kommt mit einem 6,4 Zoll großen SuperAMOLED-Display, welches mit 2340 x 1080 Pixeln auflöst. Die maximale Bildwiederholrate beträgt 120 Hertz. Herzstück ist in diesem Jahr ein Samsung Exynos 1380 , dazu gibt es 8 GB RAM und wahlweise 128 GB oder 256 GB internen Speicher für den Nutzer, welcher sich zudem per Micro-SD-Karte erweitern lässt. Der Akku hat eine Kapazität von 5000 mAh.Auf der Rückseite hat Samsung eine Triple-Kamera untergebracht. Neben einem 50-Megapixel-Weitwinkel und einem 12-Megapixel-Ultraweitwinkel bietet diese noch einen 5-Megapixel-Makro. Die Frontkamera löst mit 32 Megapixeln auf. Als Betriebssystem ist Android 13 mit OneUI-Benutzeroberfläche in Version 5.1 vorinstalliert. Samsung verspricht Updates auf die kommenden vier Android-Versionen sowie fünf Jahre Sicherheitsupdates.Das Samsung Galaxy A34 5G kann mit 6,6 Zoll ein sogar etwas größeres Display vorweisen, Auflösung und Wiederholrate sind identisch. Als SoC kommt hier der MediaTek Dimensity 1080 zum Einsatz und Nutzer können zwischen den Kombinationen 6 GB RAM + 128 GB Speicher und 8 GB RAM + 256 GB Speicher wählen.Die Hauptkamera setzt sich hier aus einem 48-Megapixel-Weitwinkel, einem 8-Megapixel-Ultraweitwinkel und einem 5-Megapixel-Makro zusammen, die Frontkamera bietet immerhin 13 Megapixel.Beide Modelle sollen noch Ende März erscheinen, preislich geht es beim Galaxy A54 mit 589 Euro los, beim Galaxy A34 bereits mit 389 Euro.