Mobile-Beamer: Gutes Gerät kann auch ohne große Marke auskommen

Altes Android

Vorteile

Zukunftssicherer USB-C Port

MicroSD-Karten-Slot

Brauchbar helles Bild (300 Lumen)

720p Auflösung

Akkulaufzeit im Eco-Modus länger als beworben (2,25 statt 2 Stunden)

Akkulaufzeit im normalen Modus ausreichend für 70 Minuten Film / Serie

Bild wird bei niedrigem Akkustand nicht abgedunkelt

Zwei 5W-Lautsprecher, die sich auch für die Verwendung als Bluetooth-Box eignen

Verschiedene Sound-Modi, die je nach Szenario die Lautsprecher optimieren

Manueller Fokus, der nicht dauernd neu eingestellt werden muss

Gut nutzbar in Kombination mit 140-Zoll-Leinwand

Viele Bildsettings

Neutral

Fernbedienung nur Infrarot

Keine Kompatibilität zu Amazon Prime Video

Keine Unterstützung für das ExFat-Dateisystem

Kein 5-GHz-WLAN

Ist der Akku leer, geht der Beamer ohne Vorwarnung aus

Negativ

Wirklich störend lauter Lüfter

Überforderte Hardware

Android mit letztem Sicherheits-Patch aus dem Jahr 2017

Auch wenn kein bekannter Name auf dem Gehäuse steht, kann man bei kompakten Mobile-Beamern durchaus überrascht werden. Das zeigt sich unter anderem beim Vivitek Qumi Z1H, der zwar auch kein neues Weltwunder darstellt, aber im Test durch unseren Kollegen Timm Mohn durchaus einige Stärken hervorkehren konnte.Wie man es bei einem Beamer dieser Klasse erwarten kann, ist die Leuchtkraft nicht überragend. In dunklen Räumen kann das Gerät aber durchaus ein ordentliches Bild liefern. Und das auch noch länger, als zu erwarten ist. Der integrierte Akku hält immerhin sogar etwas länger durch, als der Hersteller angibt. Und auch wenn nur noch wenig Energie vorhanden ist, versucht das System nicht, die Laufzeit durch ein dunkler werdendes Bild auszudehnen.In dem Beamer arbeitet einmal mehr ein völlig veraltetes Android, was durchaus ein Problem darstellen kann, wenn man das Gerät mit dem Internet verbindet. Denn so öffnet man im Zweifelsfall Sicherheitslücken, die Angreifern Zugang zum eigenen Netzwerk geben können. Die meisten Nutzer werden das Gerät aber wohl ohnehin mit lokalen Medien betreiben, da einige Streaming-Dienste nur eingeschränkt oder auch gar nicht nutzbar sind.Beim Test zeigte sich zudem, dass es sinnvoll ist, den Mini-Beamer in einer Konfiguration zu verwenden, in der die Leinwand von hinten angestrahlt wird. Wenn dies möglich ist, kann man sich auf etwas mehr Ruhe freuen - denn das kleine System macht mehr Lüfter-Lärm als so manch größerer Beamer.