LG G8X ThinQ: Zwei Displays statt anfälliger Falt-Technik

LG hat bei seinem Modell G8X ThinQ lieber auf ein fehleranfälliges Falt-Display verzichtet, sondern bietet für mehr Darstellungsfläche einfach einen zweiten Bildschirm an. Dieser ist in eine Hülle integriert und kann bei Bedarf mit dem eigentlichen Mobiltelefon zusammengeschlossen werden, so dass dem Nutzer quasi zwei Bildschirme zur Verfügung stehen.Die Kollegen von ValueTech TV haben das Produkt etwas genauer unter die Lupe genommen. Es zeigte sich, dass dieser Ansatz deutlich mehr Stabilität bietet als die bekannten Falt-Smartphones. Außerdem kann das eigentliche Smartphone eben auch einzeln genutzt werden. Die zwei Displays lassen sich sogar zu einer einzelnen Anzeigefläche zusammenzuschalten, wobei hier dann aber natürlich eine störende Lücke in der Mitte entsteht.