JmGO N1 Ultra: Stand-Optionen beim Beamer nicht vernachlässigen

Stativ als Kaufargument

Der JmGO N1 Ultra verfügt ab Werk über ein eigenes Beamer-Gimbal. Für die meisten anderen Projektoren sind Stative oder Wandhalterungen nötig. Durch das Gimbal kann der Projektor sehr einfach auf eine Leinwand ausgerichtet werden, ohne dass weitere Anschaffungskosten anfallen. Das Bild lässt sich nach oben bzw. unten sowie nach links und rechts ausrichten. Bei anderen Projektoren, wie etwa dem Xgimi Mogo Pro Plus, ist hierfür extra Zubehör nötig. Xgimi selbst bietet maßgeschneiderte Halterungen für die smarten Beamer an. Allerdings: Keins der Mini-Stative passt in die Xgimi-eigene Projektortasche. Ganz anders beim N1 Ultra: Der Android-TV-Beamer nutzt seine OVP als Transporttasche. Die Originalverpackung, welche auch für den Transport genutzt werden kann, bietet genug Platz für den Beamer samt Gimbal.Beide Stativ-Lösungen haben Vor- und Nachteile. Die Xgimi-Halterung kann einfach abgeschraubt werden. Beim N1 Ultra hingegen muss extra Werkzeug verwendet werden, um das Gimbal vom Beamer-Körper zu trennen. Im Anschluss ist man auf das herstellereigene Stativ angewiesen. Auf der Unterseite des JmGO-Beamers zeigt sich eine weitere Besonderheit: Der Boden kommt ohne weitere Stativ-Schrauben-Einlassung daher. Beamer mit einer solchen Einlassung kann man auf alles mounten, was eine entsprechende Schraube mitbringt. Eine alternative Lösung könnte ein Beamer-Tisch sein.Der N1 Ultra hingegen ist durch das im Design berücksichtigte Gimbal mobil ohne großen Aufwand einsetzbar. Da kein Stativ festgezogen werden muss, ist der Aufbau-Aufwand unterwegs geringer. Unser Kollege Timm Mohn ist sich sicher: Der Komfort dieser Lösung kann im Alltag auf jeden Fall überzeugen. Wünschenswert wäre, wenn JmGo zukünftig im Stand des Gimbal eine Stativ-Schrauben-Einlassung anbringt. Mit jener könnte man beide Konzepte miteinander verbinden und den N1 Ultra auch an einer Wandhalterung anbringen. Es ist durchaus davon auszugehen, dass das Interesse am JmGo-Beamer steigt, wenn die Kompatibilität mit anderen Stativen ausgebaut wird.Eine weitere Möglichkeit stellt der Kickstand dar. Unter anderem der Nebula Mars 3 kann mithilfe eines solchen angewinkelt werden. Mit einem flexiblen Mini-Stand können leichte Veränderungen an der Position des Projektors in Richtung Leinwand vorgenommen werden. Der Kickstand beim Mars 3 ist sehr massiv, sodass er gut in Position gehalten wird. Auf dem Boden ist dennoch eine Stativ-Schrauben-Einlassung vorhanden, sodass der Projektor weiterhin auf Stativen montiert werden kann. Welche Standlösung bevorzugt wird, dürfte wohl vor allem auf den Einsatzzweck und persönliche Präferenzen ankommen.