JmGO Beamer-Bodenständer im Test: Schickes Stativ für Projektoren

Design ist gut

Beim JmGO Beamer-Bodenständer handelt es sich um ein spezielles Stativ für die JmGO N1-Serie. Für die Android-TV-Projektoren ist ein eigenes Stativ nötig, da der Gimbal-Stand nicht über eine Stativschrauben-Einlassung verfügt. Der Beamer-eigene Stand muss teils abgebaut werden, damit der Projektor auf den Bodenständer montiert werden kann. Der JmGO Bodenständer verfügt über eine Kabelführung und einen schweren Standfuß, sodass der Projektor nicht umkippen kann.Die Bestandteile des Bodenständers werden gut gepolstert geliefert. In der Verpackung befindet sich eine kleine Anleitung, die aufgrund der Montage durchaus nützlich ist. Erfreulicherweise ist das Info-Heftchen auch in Deutsch übersetzt worden. Das Herzstück des Paketes ist sicherlich der Adapter für die N1-Gimbal. Theoretisch wäre es mit jenem möglich, andere Halterungen zu entwerfen. Hierfür braucht man nur findige Ideen und einen 3D-Drucker . Der Hersteller legt alles, was nötig ist, um den Beamer auf dem Bodenständer zu montieren, bei. Der Bodenständer ist kein Stativ, auf das man mal ebenso umsattelt: Der Um- und Aufbauprozess ist etwas aufwendiger, als wenn man einen Projektor mittels Stativschraube anbringt. Allerdings beinhalten herkömmliche Projektoren auch keinen Gimbal-Stand ab Werk, was bei der mobilen Nutzung vom N1 Ultra durchaus praktisch ist.Die Verwendung des Bodenständers ist sicherlich auch eine Design-Frage. Im Wohnzimmer macht der N1 Ultra auf dem Stativ eine durchaus gute Figur. Die Gimbal-Funktion selbst bleibt mit dem Bodenständer erhalten. Fixiert man den oberen Teil des Stativs, muss fortan das ganze Stativ nach links oder rechts gedreht werden. Lässt man das Gewinde offen, bleibt auch die Drehfunktion des N1 Ultra erhalten. Markante Design-Details, wie etwa der Power-Button unterhalb des Projektors, ändern sich durch den Bodenständer nicht. Da sich der Stromanschluss in der Gimbal befindet, wird das Kabel knapp über dem Bodenständer in den Projektor eingeführt. Abgeschlossen wird die Installation, in dem das Stromkabel in der Stange des Bodenständers versenkt wird.Ist der Bodenständer einmal installiert, kann der Projektor eingeschaltet werden. An der grundsätzlichen Funktionsweise des N1 Ultra ändert sich durch das Stativ nichts: Android selbst bemerkt gar nicht, dass der Beamer nun anders aufgebaut wurde. Das Bild kann durch den Höhenunterschied zur eigentlichen Bodenplatte aber genauer auf die Lein- oder Hauswand ausgerichtet werden. Der JmGO Bodenständer ist tagesaktuell für 199 Euro auf Amazon verfügbar