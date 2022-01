Huawei P50 Pocket: Huaweis erstes Falt-Smartphone im Hands-on

Nach Samsung bringt nun auch Huawei ein Smartphone mit faltbarem Display im Clamshell-Design auf den deutschen Markt. Das Huawei P50 Pocket besitzt zudem ein kleines rundes Zusatzdisplay auf der Rückseite. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich das P50 Pocket etwas näher angeschaut und kurz mit dem Samsung Galaxy Z Flip 3 verglichen.Besonderheit des Huawei P50 Pocket ist natürlich das Display: Das OLED-Panel misst 6,9 Zoll, hat eine Auflösung von 2790 x 1188 Pixeln und bietet bis zu 12 Hertz. Das Zusatzdisplay auf der Rück- beziehungsweise Außenseite ist 1,04 Zoll groß und etwa dazu geeignet, Benachrichtigungen anzuzeigen.Im Inneren arbeitet ein Qualcomm Snapdragon 888 in der 4G-Variante, hinzu kommen in der weißen Standardversion 8 GB RAM und 256 GB Speicher sowie 12 GB RAM und 512 GB Speicher in der goldfarbenen Premium-Version. Während die Frontkamera 10,7 Megapixel bietet, setzt sich die Hauptkamera aus einem 40 Megaixel Weitwinkel, einem 13 Megapixel Ultraweitwinkel und einem 32 Megapixel Ultra-Spectrum zusammen.So wie beim ebenfalls kürzlich für Deutschland vorgestellten Huawei P50 Pro kommt auch das Huawei P50 Pocket ohne Android. Stattdessen ist EMUI in der Version 12 vorinstalliert. Android-Apps lassen sich so zwar nutzen, die Google-Dienste fehlen aber.