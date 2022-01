Eindrücke zum Huawei P50 Pro: Mit Leica-Kamera, aber ohne Google

Schneller Snapdragon, Quad-Kamera

Huawei hat das P50 Pro für den deutschen Markt angekündigt. Highlights sind eine Quad-Kamera mit 40 Megapixel starkem Monochromsensor und der leistungsstarke Snapdragon 888 - jedoch ohne 5G. Auch auf die Google-Dienste muss wieder verzichtet werden. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich das Huawei P50 Pro bereits angeschaut.Das Display des Huawei P50 Pro ist 6,6 Zoll groß. Es handelt sich um ein OLED-Panel mit einer Auflösung von 2700 x 1228 Pixeln und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Unter dem Bildschirm ist ein Fingerabdrucksensor untergebracht. Geboten werden weiter, wie bereits erwähnt, ein Qualcomm Snapdragon 888 ohne 5G, 8 GB RAM und 256 GB interner Speicher. Letzterer kann mittels NM-Karte erweitert werden.Auf der Rückseite des P50 Pro befindet sich ein recht auffälliges Kamera-Modul, das erneut in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt wurde. Dieses setzt sich aus einem 50 Megapixel Weitwinkel, einem 40 Megapixel Monochromsensor, einem 13 Megapixel Ultraweitwinkel und einem 64 Megapixel Tele mit 3,5-fach optischem Zoom zusammen.Anstelle von Android ist das (Android-basierte) EMUI 12 vorinstalliert. Die Google-Dienste wie Google Maps oder auch der Play Store fehlen daher. Das Huawei P50 Pro kommt in den Gehäusefarben Schwarz und Gold in den Handel und ist nach IP68 zertifiziert. Der Akku hat eine Kapazität von 4360 mAh, der mit bis zu 66 Watt aufgeladen werden kann.