Huawei P Smart 2021: Mittelklasse-Smartphone ohne Google-Dienste

Huawei legt das P Smart in einer 2021-Edition neu auf, die ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 229 Euro erhältlich ist. Das Mittelklasse-Smartphone soll unter anderem mit einer Vierfach-Kamera und einem echten Dual-SIM-Slot überzeugen. Allerdings müssen Käufer auf die Google-Dienste verzichten.Wie unser Kollege Johannes Knapp erläutert, spendiert Huawei dem P Smart 2021 ein 6,67 Zoll großes LCD-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln. Die Frontkamera ist in Form eines "Punch Holes" umgesetzt, die Hauptkamera kombiniert einen 48 Megapixel Weitwinkel, einen 8 Megapixel Ultraweitwinkel sowie einen Tiefen- und Makrosensor mit je­weils 2 Megapixeln.Unter der Haube stecken ein Kirin 710A (Octa-Core, bis 2,2 Gigahertz), 4 GB RAM und 128 GB interner Speicher. Im Kartenslot finden bis zu zwei SIM-Karten und eine Micro SD-Karte gleichzeitig Platz. NFC wird leider nicht unterstützt. Als Betriebssystem läuft Android 10 mit EMUI 10.1, leider ohne Google-Dienste und Apps. Stattdessen können Apps in erster Linie über die Huawei App Gallery bezogen werden.