Huawei Matebook D16 mit Intel-Prozessor in Deutschland gestartet

Huawei hat nicht nur sein neues Notebook-Flaggschiff Matebook 16s , sondern auch das Matebook D16 in Deutschland veröffentlicht. Letzteres ist in unterschiedlichen Varianten mit Intel-Prozessoren der 12. Generation erhältlich, beim Vorgänger kamen noch CPUs von AMD zum Einsatz. Die weiteren technischen Details kennt unser Kollege Johannes Knapp , der sich das Matebook D16 beim Launch-Event in Berlin etwas näher angeschaut hat.Das Matebook D16 besitzt ein 16 Zoll großes IPS-Display, welches - anders als beim Matebook 16s - im 16:10-Verhältnis gehalten ist und keine Toucheingaben unterstützt. Es hat eine Auflösung von 1920 × 1200 Pixeln, deckt den sRGB-Farbraum vollständig ab und ist bis zu 300 Nits hell.Huawei bietet das Matebook D16 wahlweise mit einem Intel Core i5-12450H und Intel UHD Graphics oder Intel Core i7-12700H und Intel Iris Xe-Grafik an. Hinzu kommen jeweils bis zu 16 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher. Als Betriebssystem ist Windows 11 Home vorinstalliert. Preislich geht es beim i5-Modell bei 949 Euro und beim die 7-Modell bei 1299 Euro los.