Matebook 16s vorgestellt: Das bislang schnellste Huawei-Notebook

Huawei hat in Berlin sein bislang schnellstes Notebook vorgestellt: Das Matebook 16s ist wahlweise mit Intel Core i7 oder Core i9 sowie leistungsstarker Intel Xe Grafik zu haben. Unser Kollege Johannes Knapp konnte sich das Gerät vor Ort kurz anschauen und fasst im Video die wichtigsten technischen Details zusammen.Das Huawei Matebook 16s ist mit einem 16 Zoll großen IPS-Touchdisplay im 3:2-Seitenverhältnis ausgestattet. Die Auflösung gibt Huawei mit 2520 x 1680 Pixeln an, außerdem wird eine vollständige sRGB-Farbraumabdeckung versprochen. Die maximale Helligkeit beträgt 300 Nits. Das Matebook 16s ist 17,8 Millimetern dick und wiegt 1,99 Kilogramm.In der leistungsstärksten Ausführung kommt das Matebook 16s mit einem Intel Core i9-12900H (erhältlich ab Mitte Juli, ab 1899 Euro), es gibt aber auch eine etwas schwächere Variante mit Intel Core i7-12700H (ab 1699 Euro erhältlich). In beiden Fällen kommen eine integrierte Intel Xe- Grafikeinheit, 16 GB DDR5-RAM sowie eine 1 TB SSD hinzu. Als Betriebssystem ist Windows 11 Home vorinstalliert.