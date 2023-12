Hori Dual USB Stand im Test: Standoption für die Nintendo Switch Lite

Ständer mit Anschluss

Die Nintendo Switch Lite zeichnet sich durch ihren portablen Formfaktor aus. Trotzdem kann beim Nutzer der Wunsch auftauchen, die Konsole stationär mit externen Controllern zu verwenden. Gerade der Pro Controller kann in dem einen oder anderen Spiel durchaus von Vorteil sein. Von Haus aus kann die Nintendo Switch Lite nicht aufrecht stehen. Der fehlende Stand ist eins von zwei Features, auf das bei der kompakteren Konsole verzichtet werden muss: Auch der TV-Modus fehlt. Es ist leider nicht möglich, diesen nachzurüsten. Im Hinblick auf Stand bietet der Zubehör-Markt allerdings einige Optionen.Mit dem Hori Dual USB Stand ist möglich, die Nintendo Switch aufrecht auf einem Tisch zu platzieren. Dem kleinen Gadget liegt eine Anleitung bei. Auf der Front der kompakten Docking-Station wurde ein Nintendo Switch-Logo platziert. Unter jenem befindet sich der USB-C-Port, mit dem die Nintendo Switch geladen wird. Über einen Stand auf der Rückseite kann die Docking-Station aufgestellt werden. Das Aufstellen der Switch samt Docking-Station stellt somit kein Problem dar. Seitlich wurde jeweils ein USB-A-Port verbaut. Der Dual USB-Stand verfügt folglich insgesamt über zwei USB-Ports. An jenen können bspw. Let's Sing-Mikrofone angeschlossen werden. Während die linke Seite nur einen USB-A-Port beherbergt, wird rechts auch das Switch-Netzteil angeschlossen.Wer nicht zwangsläufig ein Ladegerät an die Docking-Station anschließen möchte, kann auch einen beliebigen Ständer für die Nintendo Switch verwenden. Gerade, wenn man mal länger stationär spielt, kann die Stromquelle aber sehr praktisch sein. Die kompakte Docking-Station ist auch mit der normalen Nintendo Switch kompatibel. Der Hori Dual USB Playstand für die Nintendo Switch bzw. deren Lite-Variante ist aktuell für 35,96 Euro auf Amazon verfügbar