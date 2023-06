Grafikkarte für Full HD: Die Gigabyte RTX 4060 Ti Eagle 8G im Test

Mit der RTX 4060 Ti ist kürzlich das neueste Modell in Nvidias RTX-4000-Serie erschienen und erstmals gibt es hiermit eine Grafikkarte mit Ada Lovelace-GPU für weniger als 500 Euro. Zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 439 Euro erhalten Käufer eine Mittelklasse-Grafikkarte mit 8 GB VRAM, die sich vor allem für Gaming in Full HD eignen soll.Unser Kollege hat die neue Grafikkarte in Form der Gigabyte RTX 4060 Ti Eagle 8G mit Spielen wie Hogwarts Legacy, Borderlands 3, Assassin's Creed Valhalla und Forza Horizon 5 getestet und mit der RTX 3070, RTX 3060Ti und der AMD Radeon RX 6700XT verglichen. Dabei geht er auch näher auf die verbaute Hardware, das Kühlsystem und den Stromverbrauch der Karte ein.