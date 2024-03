Geekoms Mini-PC Mini IT11 entwickelt sich zum Oster-Schnäppchen

Auch fürs Heimkino

Der Geekom Mini IT11 bietet mit einem Intel i7, 32 GB RAM und einem TB Speicher genug Leistung für alltägliche Aufgaben. Der inzwischen etwas ältere Mini-PC auf Basis des i7-11390H ist in den letzten Monaten stetig im Preis gesunken. Er bietet daher eine vergleichsweise gute Ausstattung im Vergleich zu neueren Modellen mit besseren Spezifikationen und höherem Einkaufspreis. Unser Kollege Timm Mohn hat den Geekom Mini IT11 in drei Bereichen auf die Probe gestellt: Spielen, Videoschnitt und Streaming.Bezüglich Spielen kann sich der Mini-PC gut als kleine Retrokiste beweisen: Wer schon immer seine Steam-Bibliothek durchgehen und ältere Titel neu erleben wollte, kann dies mit dem IT11 ohne Probleme tun. Spiele wie Sims 3 laufen flüssig auf dem IT11. Die Basis-Variante des Simulations-Klassikers bietet im Grundspiel ohnehin mehr Inhalt als Sims 4. Die neue Auflage läuft allerdings auch flüssig: Die derzeit aktuellste Sim-Auflage spielt sich gut auf dem Geekom Mini IT11. Grafisch anspruchsvollere Spiele müssen möglicherweise etwas in der Auflösung reduziert werden, um flüssig zu laufen. Ohne dedizierte GPU sind Spieler auf die Intel Iris Xe Grafikkarte angewiesen. Diese ist in der Lage, Spiele wie etwa "Crowns and Pawns" (https://store.steampowered.com/app/1125910/Crowns_and_Pawns_Kingdom_of_Deceit/?l=german) zu bewältigen. Dazu kommen Klassiker wie " Let's Sing " und " Randal's Monday ".Beim Streaming schlägt sich der Geekom Mini IT11 erwartungsgemäß gut: Die Videowiedergabe bei Amazon Prime, Netflix oder Disney+ läuft flüssig und ohne Unterbrechungen. Kopfhörer müssen nicht zwangsläufig verwendet werden, denn das Lüftersystem tritt bei 4K-Streams nicht in den Vordergrund. Der Mini-PC verfügt über keine eigenen Lautsprecher, diese können jedoch über ein Audiokabel oder über Bluetooth verbunden werden. Aufgrund seiner Größe kann der Mini-PC auch im Heimkino untergebracht werden, ohne großartig herauszustechen. Mit 117 x 112 x 45,6 mm ist er minimal größer als ein Apple TV Es gibt verschiedene Arten, produktiv mit einem Mini-PC zu arbeiten. Neben Büroaufgaben können auch Audio- und Videoschnitt-Aufgaben vom Geekom Mini IT11 bewältigt werden. Das oben stehende Video wurde etwa komplett auf dem Mini-PC geschrieben, eingesprochen und geschnitten. Die dafür verwendete Software lief ohne Probleme und stürzte nicht ab. Für die Videobearbeitung wurde der " Movavi Video Editor Plus 2022 " verwendet, während für den Ton " Adobe Audition" und das Shure MV7 verantwortlich waren.Anders als McDonald's hat Geekom zu Ostern zwar Angebote, jedoch keine Serverausfälle : Der Geekom Mini IT11 ist derzeit für 439 Euro direkt beim Hersteller erhältlich . Obwohl der kompakte Computer mit 519 Euro gelistet ist, wird der Preis über den Oster-Gutscheincode "ntcit13pr80" um 80 Euro reduziert. Wer sein frisches Taschengeld aus dem Osternest direkt investieren möchte, sollte jedoch nicht zu lange warten: Laut Homepage läuft der Gutschein am 31.03. ab. Ostermontag zahlt man folglich wieder den vollen Preis.