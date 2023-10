Geekom Mini IT11: Kompakter PC mit Hardware-Upgrade im Test

Bessere CPU

Der Geekom Mini IT11 hat ein Hardware-Upgrade und eine Preis-Reduzierung erhalten. Im Inneren verbaut der Hersteller jetzt einen Intel i7-11390h-Prozessor. Für die Grafik ist eine Intel Iris Xe mit bis zu 16 MB L3-Cache verantwortlich. Auf dem IT11 laufen folglich auch anspruchsvollere Spiele oder Anwendungen, die anderen kompakten Computern Probleme bereiten. Der Mini-PC verfügt wahlweise über ein oder zwei Terabyte SSD-Speicherplatz sowie 32 GB RAM.Die Lesegeschwindigkeit der verbauten SSD konnte mit 3439,45 MB/s überzeugen. Geschrieben werden Daten mit 3175,39 MB/s. Weiterhin sind Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6 mit an Bord. Der Mini IT11 wird mit Windows 11 Pro ausgeliefert. Alternative Betriebssysteme, wie etwa Linux, sind aber möglich. Über die mitgelieferte VESA-Halterung kann der Mini-PC an einem Bildschirm befestigt werden. Auf diese Weise nimmt der IT11 wenig Platz auf dem Schreibtisch ein und macht Platz für Deko oder weiteres Zubehör.Der Hersteller sieht den Mini IT11 als Multimedia-Zentrale, Arbeitsrechner und kompakte Gaming-Maschine an. Der Hardware-Refresh hat Architektur-technisch viel mit dem bisherigen Intel i7-1195G7-Prozessor zu tun, es gibt allerdings Detailverbesserungen: zwar sind beide Prozessoren im 10 nm Format gefertigt, der Grundtakt des i7-11390h liegt allerdings mit 3,4 GHz etwas höher als beim Vorgänger. Beide CPUs gehören der Tiger Lake Family an. Durch die gesteigerte Leistung erhöht sich die maximal Leistungsaufnahme der CPU von 28 auf 35 Watt. Eine ähnliche Hardware-Kombination verbaut Geekom im Mini IT13 , der auch Howards Legacy stemmen kann.Der Intel i7-11390h-Prozessor konnte sich bisher im Alltag unseres Kollegen Timm Mohns verdient machen. Dazu tragen auch die schnelle SSD und der 32 GB große Arbeitsspeicher bei. Beide Komponenten lassen sich allerdings auch austauschen. Auf diese Weise kann je nach SSD- oder RAM-Wahl die Performance weiter ausgebaut werden. Eine 16 GB Arbeitsspeicher-Variante ist derzeit nicht verfügbar. Preislich würde weniger RAM aber auch nicht ins Gewicht fallen: Aktuell bietet der Hersteller 50 Euro Rabatt auf alle Ausführungen des Mini-PCs an. Der Code "it11gk50" reduziert den Preis der 2 TB Variante auf 549 Euro, während die 1 TB Version knapp unter 500 Euro fällt. Regulär ist die kleinere Variante für 549 Euro verfügbar . Geekom gelingt es durch die Preisanpassung eine durchaus attraktive Alternative zum aktuellen Mac mini zu schaffen.