Geekom Mini IT8: Mini-PC mit ziemlich ordentlicher Leistung

Inklusive SD-Cardreader

Beim Geekom Mini IT8 handelt es sich um einen Mini-PC mit Intel i5-8279U . Auf dem PC läuft Windows 11 Pro. Der Hersteller bietet den Rechner in verschiedenen RAM- und Speicher-Konfigurationen an: Wahlweise kann der IT8 mit 256 GB bzw. 512 GB SSD Speicher sowie 8 bzw. 16 GB RAM bestückt werden. Es kommt jeweils Dualchannel-SODIMM-DDR4-RAM zum Einsatz. Der Hersteller sieht den Mini-PC vor allem als Kreativ- und Medienstation. In der Praxis erweist er sich als kleines Allround-Talent innerhalb seiner Prozessor-bedingten Möglichkeiten. Mit 117 x 112 x 45,6 mm und einem Gewicht von 572,6 Gramm ohne Upgrades wird der Mini-PC seinem Namen gerecht. Geekom legt dem Mini IT8 zwei HDMI-Kabel und eine VESA-Halterung bei. Mit jener kann der Mini-PC unauffällig hinter einem Bildschirm verstaut werden. Im Lieferumfang liegt ein 65 Watt Netzteil bei.Der Intel Coffee Lake-Prozessor im Inneren bringt eine hohe Performance mit. Der Intel i5-8279U taktet mit 2,4 GHz. Im Turbo-Modus werden 4,10 GHz erreicht. Für die Grafik zeigt sich eine Intel Iris Plus Graphics 655 verantwortlich. Bildschirme mit 4K Auflösung bei 60 Hz werden unterstützt. Insgesamt lassen sich vier Bildschirme verbinden. Im Test wird der IT8 nie zu warm und die Lüfterlautstärke bleibt angenehm leise. Geekom selbst spricht von maximal 45 dB, die aber selten erreicht werden dürften. Die Intel PCIe M.2 2280 SSD schreibt Daten mit 971,52 MB/s und liest sie mit 1840,63 MB/s. Der Mini IT8 kann trotz seiner Größe auch für anspruchsvollere Aufgaben verwendet werden. Der Hersteller wirbt damit, das der Intel i5-8279U leistungsstark genug ist, um in VS Code, Zoom, Office und Photoshop flüssig arbeiten zu können. Zwar codet unser Kollege Timm Mohn nicht, die anderen drei Programme hingegen laufen flüssig auf dem Mini-PC. Zwar ist auf dem Mini IT8 Windows 11 Pro vorinstalliert, die verbaute Hardware ist allerdings auch mit Android, X86, FydeOS und Linux kompatibel.Rückseitig befinden sich ein HDMI sowie ein Mini-DisplayPort. Der Geekom Mini IT8 verfügt weiterhin über einen Kopfhörer-Anschluss, zwei USB-C 3.1 Gen 2 Ports sowie 3 USB-A 3.1 Gen Ports mit jeweils 10Gbit. Mit dem Internet kann sich wahlweise über den Ethernet-Port oder WLAN verbunden werden. 2,4GHz- und 5GHz-Wi-Fi-Netzwerke werden unterstützt. Während Streaming-Wiedergaben konnte sich die Verbindung zum Router als stabil beweisen. Leistungstechnisch eignet sich der IT8 auch als Cloud-Gaming-PC. Gestreamte Spiele ließen sich im Test ohne Verbindungsabbrüche spielen. Für die WLAN-Verbindung zeigt sich ein Intel Wi-Fi 5-Chip verantwortlich. Bluetooth liegt in Version 4.2 vor. Leider verzichtet Geekom auf einen Thunderbolt-Port.Sollte der im Geekom Mini IT8 verbaute Speicher oder RAM nicht ausreichen, kann beides nach Wunsch ausgetauscht werden. Die Festplatte sowie der Arbeitsspeicher sind leicht zu erreichen: Einzig die Unterseite des Mini PCs muss aufgeschraubt werden. Das zum Ein- und Ausbau notwendige Werkzeug liegt nicht bei. Beim Anheben der Unterseite sollte man vorsichtig vorgehen, da ein Flex-Kabel die Unterseite und das Mainboard verbindet. In den 2,5 Zoll Datenträger-Caddy auf der Unterseite kann eine 2 TB SSD bzw. Festplatte eingebaut werden. Die interne SSD lässt sich gegen eine maximal 1 TB große SSD austauschen. Das Upgrade ergibt folglich am meisten Sinn, wenn man sich die 256 GB Version zugelegt hat. Insgesamt lässt sich der Speicherplatz auf 3 TB erweitern. Werkseitig sind zwei Crucial DDR4-RAM-Riegel verbaut. Der Arbeitsspeicher lässt sich auf 32 GB erweitern.Geekom verbaut beim IT8 einen SD-Kartenleser. Ein solcher ist für Content-Creator oder Hobby-Fotografen durchaus praktisch. Im Gegensatz zu Apple spart Geekom nicht am Kensington Keylock. Jenes bietet erhöhte Sicherheit, sollte man den Mini-PC an öffentlichen Orten betreiben und zwischenzeitlich unbeobachtet stehen lassen. Der Mini IT8 eignet sich folglich auch für Büroumgebungen, in denen auf das Bring-your-own-Device-Prinzip gesetzt wird. Für welche RAM- bzw. Speicherplatz-Version man sich entscheidet, dürfte vor allem vom eigenen Budget und Warenbestand abhängen. Wenn verfügbar, stellt die 512 GB Variante mit 16 GB Ram die beste Option dar: Mit 499,99 ist sie nur geringfügig teurer als die 16 GB Ram Ausführung mit einer 256 GB SSD. Diese Ausführung lässt sich für 482,86 Euro auf Amazon erstehen. Der Hersteller selbst (https://www.geekom.de/geekom-mini-it8/) bietet auf der Produktseite Gutschein-Codes an, die den Verkaufspreis senken. In der Vorweihnachtszeit wird hierfür der Code "XMASIT8" verwendet. Wer zwar einen Mini-PC benötigt, aber etwas weniger Geld ausgeben möchte, kann sich den MiniAir 11 anschauen . Dieser ist auch in einer Special Edition erschienen. Sollte es mal zu Problemen mit den Geräten kommen, bietet Geekom einen 24/7 Kundendienst an, der zügig auf Anfragen reagieren soll.