Return to Monkey Island: Charmanter Launch-Trailer veröffentlicht

Rückkehr nach Monkey Island

Klassisches Adventure mit neuem Anstrich

Das neueste Spiel der Monkey Island-Reihe wurde erst vor wenigen Monaten offiziell angekündigt , seit gestern ist es nun auch offiziell für den PC und die Nintendo Switch erhältlich: Return to Monkey Island knüpft dabei an das zweite Abenteuer von Guybrush Threepwood an, der nun endlich das Geheimnis der legendären Affeninsel lösen möchte.Return to Monkey Island ist da und lässt den vielleicht größten Traum vieler Adventure-Fans wahr werden, denn das Spiel greift das nicht gerade befriedigende Ende von Monkey Island 2: LeChuck's Revenge (1991) auf und setzt Guybrush Threepwoods Geschichte von dort aus fort. Die weiteren Ableger von 1997, 2000 sowie 2009 werden dabei größtenteils, wenn auch nicht vollständig, ignoriert.Wie genau Guybrushs Reise weitergeht, soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Klar ist aber, dass sich seit dem letzten Teil nicht nur unsere Welt, sondern auch die von Monkey Island stark verändert hat. So hat beispielsweise eine neue Gruppe junger Piraten die Macht über Mêlée Island übernommen. Auch optisch schlägt das Spiel eine komplett andere Richtung ein, die zwar ihren eigenen Charme mitbringt, dennoch seit der Ankündigung vor ein paar Monaten nicht von allen Fans positiv aufgenommen wurde.Ansonsten hält Return to Monkey Island aber an seiner bewährten Formel fest. Wir bekommen hier also ein klassisches Point-and-Click-Adventure mit witzigen Dialogen, absurden Situationen und knackig-schweren Rätseln präsentiert, wobei die Steuerung und Interaktion mit der Spielwelt und dem Inventar modernisiert wurden. Außerdem können Spieler zu Beginn zwischen zwei Schwierigkeitsgraden wählen.Anders als die jüngeren Ableger stammt Return to Monkey Island nun wieder vom Serienschöpfer Ron Gilbert, der für (möglicherweisen) Abschluss der Reihe auch noch weitere Mitglieder der Originalcrew zurückholen konnte. Unter anderem sind an dem Projekt auch Co-Autor Dave Grossman und die Komponisten McConnell, Michael Land und Clint Bajakian beteiligt.