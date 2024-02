Fulsolen Smart A01: Smartes Ladegerät für die E-Auto-Garage

Strom gut steuern

Beim Fulsolen Smart A01 handelt es sich um intelligentes Ladegerät für E-Autos , das wahlweise mit einer Leistung von 7,3 Kilowatt oder 11 Kilowatt erhältlich ist. Mit dem A01 können Autos vom Smart bis Hyundai Ioniq 6 geladen werden. Auch E-Roller wie die Ray 7.7 sind kompatibel mit dem Typ 2-Ladegerät.Das Ladegerät wird sorgfältig verpackt geliefert. Im Lieferumfang sind verschiedene Adapter für das Ladegerät enthalten. Beim Entfernen des Schutzmaterials ist Vorsicht geboten, um die Kabel nicht zu beschädigen. Der A01 macht einen positiven ersten Eindruck. Im Lieferumfang ist eine Wandhalterung enthalten, falls eine dauerhafte Befestigung gewünscht ist. Auch das Ladegerät-Ende, das ins Auto eingeführt wird, verfügt über eine Wandhalterung. Das Kabel kann um diese Halterung gewickelt werden, wenn gerade kein Auto geladen wird. Die Länge des Kabels ermöglicht eine optimale Montage des Auto-Endes auf Griffhöhe. Die Anbringung der Wandhalterungen ist nicht zwingend erforderlich.Der Fulsolen Smart A01 ist mit einer App-Anbindung ausgestattet. Die Anwendung ist kostenlos im App- und Play-Store verfügbar. In der Smartphone-App wird das Ladegerät direkt angezeigt. Ein mobiles Endgerät und das A01 werden über Bluetooth miteinander verbunden. Das Display am Ladegerät zeigt die aktuelle Temperatur, den Ladestatus und die Leistung an. Die App bietet detailliertere Informationen, wie die Ladedauer, die aktuelle Spannung, die geladene Strommenge und die maximale Leistung. Der Ladevorgang kann über die App gestartet und beendet werden.Laut FAQ kann nur ein Smartphone gleichzeitig auf das Ladegerät zugreifen. In der App kann die Leistung reduziert werden, wenn eine in ihrer Ausgabeleistung begrenzte Stromquelle vorhanden ist. Sowohl über das Ladegerät selbst als auch über die App kann der Zeitpunkt eingestellt werden, zu dem das Auto geladen werden soll. Ähnlich wie bei einer Waschmaschine wird in diesem Fall eine Verzögerung eingestellt. Gibt es beispielsweise 6 Stunden später günstigeren Strom, kann das Auto zu diesem Zeitpunkt anfangen zu laden.Das Ladegerät ist IP66 zertifiziert, wodurch es möglich ist, das Auto im Freien und bei Regen zu laden. Über die App kann das Ladegerät gesperrt werden, um Stromdiebstahl zu verhindern. In diesem Fall ist die App erforderlich, um die Ladefunktion wiederherzustellen. Während des Ladevorgangs pulsiert eine blaue LED am A01. Der Hersteller hat sich bemüht, die App des Fulsolen Smart A01 übersichtlich zu gestalten und nicht zu überladen. Alle Funktionen sind klar verständlich und einfach zu bedienen. Falls in einem Haushalt mehrere A01 vorhanden sind, können diese alle über eine App gesteuert werden. Neben den intelligenten Funktionen überzeugt auch die Verarbeitungsqualität des Ladegeräts selbst. Im Test hat der A01 den bisher eher nassen Februar problemlos überstanden: Der Hyundai Ioniq 6 unseres Kollegen Timm Mohn wurde bisher jedes Mal zuverlässig geladen. Der Obwohl der Hersteller eine Tasche mitliefert, wird diese in der Regel bei regelmäßigem Laden eher nicht verwendet. Das Ladegerät ist aktuell für 497,25 Euro beim Hersteller verfügbar. Mit dem Gutschein-Code "Save10" lassen sich 10 % sparen. Der Endpreis liegt folglich bei 447,53 Euro.