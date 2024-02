Foto-News: Monate Lieferzeit für Ersatzteile - Echtheit von Fotos

Wie auch in vielen anderen Bereichen müssen auch Kamera-Besitzer aktuell damit rechnen, lange auf selbst einfache Ersatzteile warten zu müssen. Aktuell kann es beispielsweise mehrere Monate dauern, bis man einen Austausch für eine kleine Gummi-Augenmuschel am Sucher bekommt. Die Kollegen von ValueTech TV haben beim Hersteller mal nachgefragt, wie sich die Lage hier entwickelt.Weiterhin gibt es in den Foto-News diesmal auch einen Blick auf die Möglichkeiten der Bildsignierung. Dies wird zunehmend wichtig werden, wenn es darum geht, besser nachverfolgen zu können, ob Fotos nun echt sind oder von einer KI generiert.