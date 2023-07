Foto-News: Wie sich Bild-KIs zunehmend selbst verwässern

Der Hype um diverse Anwendungs-Szenarien der Künstlichen Intelligenz erfasst inzwischen alle möglichen Bereiche des digitalen Lebens - und natürlich kommt es auch mit voller Wucht im Bild- und Foto-Segment an. Hier geht es vor allem um die Fähigkeiten der generativen KIs, die Ergebnisse hervorbringen, bei denen die meisten Menschen nicht mehr unterscheiden können, ob es sich um ein echtes Foto oder ein künstlich generiertes Bild handelt.Die Kollegen von ValueTech TV haben sich des Themas in einer spezielleren Ausgabe der Foto-News angenommen. Dabei dreht sich vieles um die Frage, wie KI-Algorithmen damit umgehen, wenn sie mit KI-generierten Inhalten trainiert werden - was immer häufiger der Fall sein wird. Denn viele KIs trainieren ihre Fähigkeiten anhand von frei im Internet verfügbarem Content, der in immer größerem Ausmaß nicht mehr von Menschen erstellt sein wird.